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Новозеландский фермер побил мировой рекорд по урожайности пшеницы

Фермер Эрик Уотсон из новозеландского округа Ашбертон установил новый мировой рекорд Гиннеса по урожайности пшеницы — 173,98 центнера с гектара. Он побил свой собственный результат, полученный в 2017 году — 167,91 центнера.


Полученная фермером урожайность примерно в три раза больше, чем средний показатель в странах Евросоюза, в пять раз больше, чем в Северной Америке и в шесть раз, чем в России.

Как признался рекордсмен, главный секрет его успеха — это переход на жидкие азотные удобрения и использование новых высокопродуктивных сортов пшеницы. В частности, на данном поле использовался выращенный в апреле 2019 года и собранный 17 февраля 2020 года сорт пшеницы Керрин, выведенный селекционерами компании KWS. Также Уотсон консультировался с Bayer Crop Science по вопросам защиты растений.  Кроме того, в засушливой местности Новой Зеландии Уотсону приходится использовать дополнительное орошение пшеницы.
AGRONEWS 
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