Новозеландский фермер побил мировой рекорд по урожайности пшеницы

Полученная фермером урожайность примерно в три раза больше, чем средний показатель в странах Евросоюза, в пять раз больше, чем в Северной Америке и в шесть раз, чем в России.





Как признался рекордсмен, главный секрет его успеха — это переход на жидкие азотные удобрения и использование новых высокопродуктивных сортов пшеницы. В частности, на данном поле использовался выращенный в апреле 2019 года и собранный 17 февраля 2020 года сорт пшеницы Керрин, выведенный селекционерами компании KWS. Также Уотсон консультировался с Bayer Crop Science по вопросам защиты растений. Кроме того, в засушливой местности Новой Зеландии Уотсону приходится использовать дополнительное орошение пшеницы.