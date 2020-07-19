Власти поддержали бизнес, пострадавший из-за пандемии, на Br 55 млн

Минэкономики отмечает, что сумели получить поддержку не все, а только те бизнесы, чьи виды деятельности подпадают под указ №143.

На 1 июля льготами на аренду воспользовались 3 562 субъектов хозяйствования. Общая сумма помощи – Br 23,8 млн.

Снижением ставки единого налога на второй и третий квартал воспользовались 34 392 индивидуальных предпринимателей. Суммарная поддержка составила Br 8,3 млн.

На 16 июля за налоговыми льготами и преференциями в исполкомы обратились 3467 субъектов хозяйствования, а воспользовались бонусами 1266 субъектов хозяйствования. Общий объем поддержки составил Br 22,9 млн.

Далее бизнес-союзы и представители властей договорились о дополнительных встречах, чтобы разработать системные меры по развитию предпринимательства. Также будут встречи с представителями Минэкономики, Мингорисполкома и бизнес-сообщества, для решения точечных вопросов.





Александр Лукашенко 24 апреля подписал указ № 143, который должен был поддержать экономику в условиях пандемии. Указ предусматривает поддержку отдельных отраслей экономики «наиболее подверженных неблагоприятному воздействию нынешней эпидемиологической ситуации».



