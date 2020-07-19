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Власти поддержали бизнес, пострадавший из-за пандемии, на Br 55 млн

Такие цифры сообщило Министерство экономики в ходе обсуждения результатов указа № 143 «О поддержке экономики».

Встреча в Министерстве экономики. Фото: economy.gov.by

По информации пресс-службы Министерства экономики, 16 июля состоялась рабочая встреча заместителя министра экономики Елены Перминовой с представителями бизнес-союзов и облисполкомов. На встрече обсуждалась практика применения указа, и были представлены первые результаты его реализации, передает "Белсат".

На 16 июля за налоговыми льготами и преференциями в исполкомы обратились 3467 субъектов хозяйствования, а воспользовались бонусами 1266 субъектов хозяйствования. Общий объем поддержки составил Br 22,9 млн.

Снижением ставки единого налога на второй и третий квартал воспользовались 34 392 индивидуальных предпринимателей. Суммарная поддержка составила Br 8,3 млн.

На 1 июля льготами на аренду воспользовались 3 562 субъектов хозяйствования. Общая сумма помощи – Br 23,8 млн.


Минэкономики отмечает, что сумели получить поддержку не все, а только те бизнесы, чьи виды деятельности подпадают под указ №143.

Далее бизнес-союзы и представители властей договорились о дополнительных встречах, чтобы разработать системные меры по развитию предпринимательства. Также будут встречи с представителями Минэкономики, Мингорисполкома и бизнес-сообщества, для решения точечных вопросов.

Александр Лукашенко 24 апреля подписал указ № 143, который должен был поддержать экономику в условиях пандемии. Указ предусматривает поддержку отдельных отраслей экономики «наиболее подверженных неблагоприятному воздействию нынешней эпидемиологической ситуации».
КТ/ИР belsat.eu
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