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Александр Шакутин озвучил сумму инвестиций в «Амкодор»

Председатель совета директоров ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга» Александр Шакутин озвучил сумму инвестиций в развитие производства крупнейшей частной машиностроительной группы в Беларуси.


По данным бизнесмена, за последние 10 лет в предприятия холдинга было вложено $480 млн. Средства пошли на расширение линейки машин специального назначения.
Основная специализация «Амкодора» — выпуск дорожной, строительной, коммунальной техники. С начала 2000-х компания освоила серийный выпуск машин для лесозаготовительной отрасли.

Предприятия группы ежегодно выпускают более 5 тыс. единиц спецмашин.
При этом по итогам 2019-го финансовые результаты ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга» оказались отрицательными: выручка снизилась на 35% — до 105 млн рублей, чистый убыток составил 44 млн рублей.

На протяжении длительного времени Александр Шакутин активно участвовал в общественной и политической жизни Беларуси (возглавлял теннисную федерацию, избирался в Совет республики, участвовал в руководстве общественного объединения «Белая Русь»). В настоящее время входит в состав Совета по развитию предпринимательства при президенте.
Источник: officelife.media
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