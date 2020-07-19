Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер пояснила, что речь идет об исследованиях в секторе интернета вещей, цель которого — убедиться в том, что пользователи не привязаны к единой экосистеме.





По оценке комиссара, крупные компании, злоупотребляющие своим рыночным положением, могут быстро превратить конкурентную среду в монополию.





«Голосовые помощники и умные устройства могут собирать многие данные о наших предпочтениях. И существует риск, что большие компании могут ненадлежащим образом использовать эти данные», — поделилась опасениями Маргрет Вестагер.





Для сбора информации Еврокомиссия разослала анкеты сотням производителей устройств умного дома, носимых устройств и разработчикам голосовых помощников. Анкеты содержат вопросы, касающиеся сбора данных пользователей и совместимости устройств. Предварительный отчет по итогам расследования может быть представлен весной 2021 года.