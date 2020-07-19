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Лидеры Евросоюза не договорились о спасательном плане для экономики после пандемии

По данным Reuters, основная причина затянувшихся переговоров – желание некоторых стран сэкономить деньги.



Лидеры стран Евросоюза вновь не смогли договориться о спасательном плане, который бы помог восстановиться экономикам, пострадавшим из-за пандемии COVID-19, передает "Белсат".

После окончания второго дня саммита, который проходит в Брюсселе, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон остались в штаб-квартире Евросоюза, чтобы бороться с лагерем экономных стран во главе с Нидерландами. Те требуют сокращений пакета помощи в размере € 1,8 трлн.

«Переговоры были горячими. Европа сейчас шантажируется «экономными» странами», – заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран.

Экономия денег

В пятницу руководители стран спорили о возобновляемом фонде в размере € 750 млрд. Общий бюджет должен был составить € 1 трлн. Однако эти предложения были заблокированы группой богатых государств: Нидерландами, Австрией, Швеция и Данией.

Они предлагают выдавать кредиты, а не гранты для стран, наиболее пострадавших от пандемии, которые в основном находятся вокруг Средиземноморского моря. Также, по их мнению, следует усилить контроль над расходами этих средств.

Председатель саммита Шарль Мишель предложил новый план: по его словам, доля грантов в спасательном фонде должна быть уменьшена с € 500 млрд до € 450 млрд. Также план предусматривал «экстренный тормоз» при выплатах. Однако и такая версия поддержания экономик не была одобрена.

Обсуждения помощи продолжатся и в воскресенье 19 июля. Председатель саммита Шарль Мишель должен предложить новый план к обеду воскресенья.

Страны Евросоюза находятся среди наиболее пострадавших от коронавируса в мире. Весной 2020 года в течение нескольких недель по всей Европе был введен жесткий карантин.

Аналитики говорят, что сейчас Европа переживает наиболее сильный экономический шок со времен Второй мировой войны.
КТ/ИР belsat.eu
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