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Госкомимущество опубликовало рейтинг хозобществ за 2019 год

Показатели, по которым ранжируются хозобщества, - это рентабельность собственного капитала, совокупная акционерная доходность и чистая прибыль, характеризующие эффективность деятельности.

 


Государственный комитет по имуществу опубликовал рейтинг хозяйственных обществ за 2019 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Участниками рейтинга стали хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Беларуси. Показатели, по которым ранжируются хозобщества, - это рентабельность собственного капитала, совокупная акционерная доходность и чистая прибыль, характеризующие эффективность деятельности.

Ранжировали участников в порядке возрастания рейтинговой оценки. Наивысшее место в списке заняли хозобщества с максимальным значением сравнительной оценки.

Рейтинг возглавило ГПО "Белоруснефть", которое набрало 235 баллов. Второе место у Госкомвоенпрома (232), третье - у БЖД (227). В первую десятку также вошли Минфин, Госкомимущество, концерн "Белнефтехим", Минэнерго, Управление делами Президента, иные органы госуправления, а также концерн "Белгоспищепром".

Более подробно ознакомиться с рейтингом можно на сайте Государственного комитета по имуществу.
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