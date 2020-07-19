Глобальное потепление сделает работу людей невыносимой









Новые модели предполагают, что если не обуздать парниковые газы, миллионы людей - особенно в развивающихся странах - будут подвергаться воздействию опасного уровня тепла, который может вызвать тепловой стресс - это опасное состояние, которое может привести к остановке работы органов, сообщает "Популярная механика" со ссылкой на BBC News





Специалисты предупреждают, что сейчас во время пандемии ситуация еще более страшная, ведь отключенные кондиционеры на рабочих местах и тяжелая защитная одежда, скорее всего, поставит под удар огромное количество людей.





К сожалению, включение кондиционера - уже не вариант во многих развивающихся странах. По данным доклада ООН, такой способ охлаждения может только ухудшить ситуацию, ведь кондиционеры создают замкнутый круг, так как их работа обеспечивается не экологичными способами энергии. Ученые призывают разрабатывать концепцию "зеленых" кондиционеров, так как с повышением температуры спрос на охладители воздуха будет только расти.





"Тревожные звоночки" надвигающейся катастрофы в рабочей сфере можно увидеть уже сейчас среди медиков. С большими опасностями и нагрузками сталкиваются доктора, которые должны лечить пациентов в тропическом климате, при этом в тяжелом защитном снаряжении. Вскоре опасные перегревы, с которыми сталкиваются эти медики, могут стать повседневным опытом и для всех остальных. Как говорится в BBC News, врачи могут игнорировать некоторые тревожные знаки, такие как головная боль, усталость, тошнота, списывая их на долгие смены, однако эти сигналы могут говорить о необратимых последствиях, которые возникают в случае перегрева.