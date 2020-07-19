Купить суд не желаете?

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Здание, в котором ранее располагался суд Ленинского и Московского районов Бреста выставили на аукцион, сообщила специалист городского центра по управлению недвижимостью Ирина Романова.



"В здании есть все коммуникации, две лестницы и много кабинетов площадью от 2,5 до 39 кв.м. Два зала, где в прошлом проходили судебные заседания, площадью 61,5 и 94,6 кв.м, будут удобны для проведения совещаний, семинаров, организации курсов, выставок и других мероприятий. Кроме того, это престижное место, центр города, с отличной общественно-транспортной доступностью. По соседству располагается городской парк культуры и отдыха, близко железнодорожный и автовокзалы", - сообщила Романова.

Четырехэтажное здание расположено по ул.Леваневского, 1. Общая площадь здания почти 1,8 тыс. кв.м. Цена за право заключения договора аренды сроком на три года - Br2,2 тыс. По условиям продажи, помещения могут использоваться под офисы, для оказания услуг (кроме услуг по общественному питанию), под торговые объекты (кроме продовольственной группы товаров).

Аукцион по продаже права аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности Бреста, состоится 21 июля.

Брестская улица Леваневского длиной около 500 м относится к так называемой польской застройке. Она появилась в городе после Первой мировой войны и построена в духе популярной в начале прошлого века идеи города-сада.
Интерфакс
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