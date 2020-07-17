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Во попали! Инфокиоски не принимают купюры без подписи Прокоповича. Виновата пандемия?

«Банкоматы с купюроприемниками и просто инфокиоски не принимают 50-рублевые деньги. Некоторые хотя бы предупреждение повесили, но в основном — нет. Не смог положить деньги на счет из-за этого», — пожаловался минчанин.

Во попали! Инфокиоски не принимают купюры без подписи Прокоповича. Виновата пандемия?
Как рассказали в одном из банков, проблема на самом деле системная и касается многих. Речь идет о «рестайлинговых» купюрах 20 и 50 рублей, пишет people.onliner.by

Постановлением правления Нацбанка №74 от 13 марта были введены обновленные купюры в 20 и 50 рублей. В них отказались от факсимиле подписи Петра Прокоповича, который возглавлял Нацбанк в 1998—2011 годах (подпись Петра Петровича остается только на 100- и 200-рублевых купюрах). Изменения коснулись водяного знака, защитной нити, скрытого изображения и отдельных машиночитаемых защитных элементов. Для увеличения износоустойчивости и продления срока жизни банкнот применено двустороннее лакирование и укрепление контура банкнот по периметру.

Но оказалось, что купюроприемники не успели подготовить.

— Для перенастройки терминалов, банкоматов и инфокиосков обслуживающая организация отправляет купюры нового образца производителям оборудования в Германию, Россию или Украину. Закрытие границ в связи с эпидемией COVID-19 стало основным стоп-фактором для своевременной доставки обновленных банкнот, — сообщили Onliner в одном из коммерческих банков Беларуси. — На данный момент некоторые наши инфокиоски временно не принимают купюры нового образца номиналом 20 и 50 рублей. Часть ресайклеров также не принимает новые банкноты в 50 рублей. Об ограничениях, связанных с приемом купюр нового образца, мы оповестили клиентов в начале июня.

Когда исправят? Обещают «в ближайшее время».
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