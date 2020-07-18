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МАЗ и чешская Tatra обсудили совместную разработку полноприводного шасси

МАЗ и чешская Tatra могут заняться созданием полноприводного шасси, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия по итогам визита на Минский автомобильный завод представителей чешской компании.

Делегация во главе с председателем наблюдательного совета Tatra Trucks Петром Русеком посетила выставку автотехники МАЗ, где были продемонстрированы последние новинки минского производства. В дальнейшем в переговорах с чешской стороны участвовали директор стратегического развития компании EXCALIBUR International a.s. Милан Юрек и представитель Российско-чешской смешанной торговой палаты Владимир Ермаков. "Стороны обсудили сотрудничество, возможность объединения производственных мощностей и создания совместного продукта - полноприводного шасси", - отметили в пресс-службе.

Как рассказали на заводе, учитывая давнее сотрудничество и опыт двух крупнейших производителей автотехники, была высказана взаимная заинтересованность в использовании товаропроводящих сетей предприятий для продвижения на мировых рынках как собственной автотехники, так и совместных продуктов.

Был подписан меморандум о сотрудничестве и создании рабочих групп для детальной проработки взаимодействия.

Справочно
Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.
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