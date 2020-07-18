Сорт White Eagle Blend или WEB — смесь сырой нефти, параметры которой очень похожи на российский URALS. Новый сорт был создан совместно компаниями из США и Польши и назван в честь польского герба, сообщает wyborcza.pl.





В четверг из порта Бомонт в Техасе отправился танкер с первой в истории партией сырой нефти WEB. Это второй танкер из США для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. В начале августа танкер должен прибыть в порт Клайпеды. Благодаря схожим параметрам с российской нефтью URALS — перерабатывать WEB будет намного проще.









Контракт на поставку нефти с белорусским государственным нефтяным холдингом “Белнефтехим” был подписан американской компанией 3Seas Energy, акционерами которой являются компании Unimot и Getka. Название этой компании напрямую относится к идее “Инициативы трех морей” или Интермариума — плана по укреплению экономического, энергетического и инфраструктурного сотрудничества между странами Центральной Европы, расположенными между Балтийским, Адриатическим и Черным морями.





В феврале этого года глава американской дипломатии Майк Помпео во время своего визита в Минск пообещал Александру Лукашенко, что США помогут удовлетворить спрос Беларуси на нефть. В то время поставки “чёрного золота” из России были ограничены.



