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Государство дает Мошенскому миллионы бюджетных денег на молочные реки

Бюджетные кредиты на сумму более 46 млн рублей правительство распорядилось предоставить на завершение строительства и реконструкцию 26 молочнотоварных комплексов.




При этом Брестской области предстоит освоить — 5,2 млн рублей. Эти деньги получат «Барановичский молочный комбинат» и «Савушкин продукт» на возведение и модернизацию 8 молочных ферм.

В списке правительства активы Мошенского явно не на первом месте: другие получатели господдержки получат побольше, например, Витебская область — 11,055 млн рублей. И это — на 3 фермы, владельцами которых являются Оршанский МКК, ОАО «Молоко» и Витебский мясокомбинат.

Больше всех бюджетных денег достанется Гомельской области — 15 млн рублей будут вложены в единственную ферму Рогачевского МКК.

Объем финансирования для Минской области — 9,5 млн. Эти деньги предстоит распределить на 6 коровников, 2 телятника и 2 телочника.

Вспомоществование Могилевской области — 5,4 млн рублей. Получателем денег станет «Бабушкина крынка», которое предстоит разобраться с 5 молочными фермами.

По непонятным причинам в списке на финансирование отсутствует Гродненская область.

Бюджетные кредиты будут выданы на срок по 31 декабря 2026 года. По ним установлена процентная ставка за пользование в размере 3 % годовых. Уплата процентов — ежеквартальная, с I квартала 2021 года.
Officelife.media
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