











Так, с 15 июля текущего года добавились 9 обществ с долей Республики Беларусь, а с 12 августа — 7 обществ с долей г. Минска (3 предприятия торговли и 4 — строительства).





Обменять чеки «Имущество» можно в подразделениях ОАО «АСБ Беларусбанк», которые совершают данную операцию.





Обмену подлежат чеки, начисленные лично гражданину или подаренные близкими родственниками, но не более 250 штук.





В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2019 г. № 134 срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» установлен по 31 декабря 2020 года.





В настоящее время для обмена на ИПЧ «Имущество» граждан г. Минска через ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагаются акции следующих открытых акционерных обществ:





с долей собственности г. Минска:





· ОАО «Фабэкс»





с 12 августа 2020 года предлагаются для обмена акции:





· ОАО «Гастроном «Охотский»





· ОАО «Белинвентарьторг»





· ОАО «ГУМ»





· ОАО «122 Управление начальника работ механизации»





· ОАО «Минский домостроительный комбинат»





· ОАО «Комплект»





· ОАО «Стройтрест № 1»





с долей собственности Республики Беларусь:





· ОАО «Управление механизации № 91»





· ОАО «Белзооветснабпром»





· ОАО «Управление механизации № 12»





· ОАО «Минскагротранс»





· ОАО «Дорстроймонтажтрест»





· ОАО «Минский вагоноремонтный завод»





· ОАО «Строммаш»





· ОАО «Автосила»





· ОАО «БелГрузМигистраль»





· ОАО «Крион»





· ОАО «Институт Белгипроагропищепром»





· ОАО «Автоспецтранс»





· ОАО «Белстройматериалы»





· ОАО «Опытный завод металлоконструкций»





· ОАО «Белорусское морское пароходство»





· ОАО «Минскгрузавтотранс»





· ОАО «Камволь»





· ОАО «Белреставрация»





· ОАО «Промпечать»





· ОАО «Управляющая компания холдинг «Горизонт»





· ОАО «ЦНИИТУ»





· ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт»





· ОАО «Минский вагоноремонтный завод»





· ОАО «Экономэнерго».





Ознакомиться с Перечнем открытых акционерных обществ, обменивающих свои акции на ИПЧ «Имущество», а также совершить операции по обмену можно в обособленном подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк» по месту жительства.



