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Что купить за чеки «Имущество»? Минчанам предложили стать акционерами нескольких предприятий

В целях создания условий для максимального использования жителями города Минска именных приватизационных чеков (ИПЧ) «Имущество» расширяется список предприятий, акции которых предлагаются к обмену, сообщает Государственный комитет по имуществу (ГКИ) Республики Беларусь.




Так, с 15 июля текущего года добавились 9 обществ с долей Республики Беларусь, а с 12 августа — 7 обществ с долей г. Минска (3 предприятия торговли и 4 — строительства).

Обменять чеки «Имущество» можно в подразделениях ОАО «АСБ Беларусбанк», которые совершают данную операцию.

Обмену подлежат чеки, начисленные лично гражданину или подаренные близкими родственниками, но не более 250 штук.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2019 г. № 134 срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» установлен по 31 декабря 2020 года.

В настоящее время для обмена на ИПЧ «Имущество» граждан г. Минска через ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагаются акции следующих открытых акционерных обществ:

с долей собственности г. Минска:

· ОАО «Фабэкс»

с 12 августа 2020 года предлагаются для обмена акции:

· ОАО «Гастроном «Охотский»

· ОАО «Белинвентарьторг»

· ОАО «ГУМ»

· ОАО «122 Управление начальника работ механизации»

· ОАО «Минский домостроительный комбинат»

· ОАО «Комплект»

· ОАО «Стройтрест № 1»

с долей собственности Республики Беларусь:

· ОАО «Управление механизации № 91»

· ОАО «Белзооветснабпром»

· ОАО «Управление механизации № 12»

· ОАО «Минскагротранс»

· ОАО «Дорстроймонтажтрест»

· ОАО «Минский вагоноремонтный завод»

· ОАО «Строммаш»

· ОАО «Автосила»

· ОАО «БелГрузМигистраль»

· ОАО «Крион»

· ОАО «Институт Белгипроагропищепром»

· ОАО «Автоспецтранс»

· ОАО «Белстройматериалы»

· ОАО «Опытный завод металлоконструкций»

· ОАО «Белорусское морское пароходство»

· ОАО «Минскгрузавтотранс»

· ОАО «Камволь»

· ОАО «Белреставрация»

· ОАО «Промпечать»

· ОАО «Управляющая компания холдинг «Горизонт»

· ОАО «ЦНИИТУ»

· ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт»

· ОАО «Минский вагоноремонтный завод»

· ОАО «Экономэнерго».

Ознакомиться с Перечнем открытых акционерных обществ, обменивающих свои акции на ИПЧ «Имущество», а также совершить операции по обмену можно в обособленном подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк» по месту жительства.
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