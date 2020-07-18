







На текущий же момент конвертация и списание происходят через несколько дней после покупки – по курсу платежной системы на дату клиринга (расчета между банками) денежной операции.

Таким образом, клиент может столкнуться с большим, чем он ожидал, списанием средств при конвертации для нужд его платежной операции из евро в доллары или наоборот, если за это время курс изменился.





Новые правила выгодны клиентам, которые совершают покупки за границей в валюте, отличной от доллара или евро, и оплачивают долларовой или евровой картой. Они смогут посмотреть курс конвертации платежной системы и оценить размер своих расходов на конвертацию на дату проведения операции.





Также изменения будут полезны магазинам и другим предприятиям, где клиент платит картой: для них курс также будет прозрачным.







