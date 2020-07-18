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Белорусам изменили правила конвертации валют при оплате картами Mastercard

С 11 августа в международной платежной системе Mastercard при оплате покупок картами в евро или долларах США, курс которых начал расти по отношению к рублю, изменится механизм конвертации средств. Теперь платежная система будет конвертировать списание по курсу валют на день проведения операции.



На текущий же момент конвертация и списание происходят через несколько дней после покупки – по курсу платежной системы на дату клиринга (расчета между банками) денежной операции.
 
Таким образом, клиент может столкнуться с большим, чем он ожидал, списанием средств при конвертации для нужд его платежной операции из евро в доллары или наоборот, если за это время курс изменился.

Новые правила выгодны клиентам, которые совершают покупки за границей в валюте, отличной от доллара или евро, и оплачивают долларовой или евровой картой. Они смогут посмотреть курс конвертации платежной системы и оценить размер своих расходов на конвертацию на дату проведения операции.

Также изменения будут полезны магазинам и другим предприятиям, где клиент платит картой: для них курс также будет прозрачным.
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