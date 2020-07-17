+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Мишустин предложил Лукашенко "независимую интеграцию"

Для раскрытия потенциала Союзного государства Россия и Беларусь могли бы принять ряд новых мер. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с руководителем Беларуси Александром Лукашенко.

Александр Лукашенко и Михаил Мишустин / БЕЛТА​

По словам российского чиновника, которые передаёт ТАСС, речь идёт "о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными". Он выразил надежду, что этого удастся достичь совместными усилиями.

Что подразумевается под "независимой интеграцией", можно только догадываться.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXVI. ДОПРОСЫ,...
Юрий Губаревич
Прымус да законнасці
Ольга Карач
ТИХАНОВСКАЯ ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО: что делать дальше?
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]