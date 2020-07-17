Мишустин предложил Лукашенко "независимую интеграцию"

Для раскрытия потенциала Союзного государства Россия и Беларусь могли бы принять ряд новых мер. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с руководителем Беларуси Александром Лукашенко.