Мишустин предложил Лукашенко "независимую интеграцию"
Для раскрытия потенциала Союзного государства Россия и Беларусь могли бы принять ряд новых мер. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с руководителем Беларуси Александром Лукашенко.
Александр Лукашенко и Михаил Мишустин / БЕЛТА
По словам российского чиновника, которые передаёт ТАСС, речь идёт "о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными". Он выразил надежду, что этого удастся достичь совместными усилиями.
Что подразумевается под "независимой интеграцией", можно только догадываться.
21:44 17/07/2020
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