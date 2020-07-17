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Казахстан предложил Беларуси совместно продвигаться на рынок Китая

Беларусь и Казахстан могут совместно продвигаться на рынок Китая, заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в Минске в пятницу.

"Мы наметили новые сферы, где у нас есть потенциал, но он не реализован. В частности, в агропромышленном комплексе. Мы знаем высокий уровень компетенции белорусских аграриев и предложили работать вместе, ведь рядом у нас огромный рынок Китая", - заявил Мамин, комментируя итоги встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Слова Мамина приводит госагентство БелТА.

Мамин отметил, что считает проведенные переговоры очень продуктивными. Он также подчеркнул, что Беларусь и Казахстан связывают особые отношения, которые обусловлены стратегическим партнерством двух стран, близостью народов и хорошими личными отношениями между лидерами обоих государств.

"Это тот фундамент, на котором сегодня строятся и развиваются наши отношения", - подчеркнул он.

Задачу правительств премьер-министр видит в исполнении договоренностей, достигнутых на высшем уровне. "Мы будем дальше работать в этом направлении", - добавил Мамин.
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