РФ самоустраняется от сотрудничества в китайском Шелковом пути

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Месяц назад Китай провел виртуальную конференцию по вопросам реализации инициативы «Один пояс, один путь». По словам лидера КНР Си Цзиньпина, эта встреча на высоком уровне стала «возможностью обсудить коллективный ответ на пандемию COVID-19, укрепить сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и усилить международную солидарность, пишет Foreign Policy





В конференции приняли участие чиновники на уровне министерств из 25 стран. Был и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, который в очередной раз выступил с заявлением о необходимости превратить инициативу «Один пояс, один путь» в «настоящий Шелковый путь здоровья» - это стало центральной идеей попыток Си позиционировать Китай глобальным лидером в здравоохранении.





Многие обратили внимание на то, что на этой встрече не хватало одного человека, - министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Для участников встречи Лавров подготовил письменное заявление и представителем России на ней стал посол по особым поручениям.





Но Россию вряд ли можно было назвать полноценной участницей этой встречи. Хотя Россия и Китай много лет заявляют о своих близкие отношения и приверженности к таким проектов, Россия уже давно является «отсутствующим партнером» на них. Между тем нежелание Москвы отправить на этот очередной форум чиновника соответствующего ранга указывает на едва заметные изменения в подходе: Москва больше не чувствует себя обязанным участвовать в инициативе. Это ставит Китай в затруднительное положение. Хотя Пекин продолжает реализовывать свои инфраструктурные и инвестиционные проекты у границ России и подрывать ее влияние на территории бывшего Советского Союза. От России Китаю необходимо по крайней мере молчаливое принятие этой инициативы. Последнее, чего сейчас хотелось бы Пекину, - это негативная реакция России на «Один пояс, один путь», особенно если учесть, что сейчас много других партнеров Китая стали сопротивляться реализации этой инициативы. Кроме того, любой шаг назад, сделанный Москвой, продемонстрирует Соединенным Штатам и Европе хрупкость российско-китайского альянса.





Отсутствие Лаврова на конференции демонстрирует то, в чем на самом деле заключаются интересы России. «Россия не является частью инициативы "Один пояс, один путь». Она готова поддерживать глобальные устремления Китая лишь до тех пор, пока это отвечает ее собственным интересам», - сказал Игорь Денисов, старший научный сотрудник Московского государственного института международных отношений.





Эта точка зрения противоречит официальной версии относительно инициативы «Один пояс, один путь», которую Россия и Китай долгое время активно продвигали. С 2014 года Пекин последовательно представлял Москву в качестве своего ближайшего партнера. В 2019 влиятельный китайский аналитический центр назвал Россию партнером, в наибольшей степени вовлеченным в реализации этой программы, поставив ей самые высокие оценки по «политической координации» и «совместимости программ». Даже в контексте текущей пандемии коронавируса, которая спровоцировала трения вдоль сухопутной границы между двумя соседями, китайские государственные СМИ продолжили продвигать идею расширения связей между Китаем и Россией в рамках инициативы «Один пояс, один путь», поскольку эти связи будут способствовать росту объемов торговли Китая с Европой.





Со своей стороны, Россия редко отказывается от возможностей продемонстрировать свои связи с Китаем. Президент Владимир Путин регулярно принимает участие в форуме «Один пояс, один путь», который организует Пекин. На прошлогоднем заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин впервые назвал отношения России с Китаем «союзническими» и характеризующиеся «беспрецедентно высоким уровнем доверия и сотрудничества». Сначала Путин активно призывал к экономической и политического взаимодействия с инициативой «Один пояс, один путь», акцентируя на ее совместимости с возглавляемым Россией Евразийским экономическим союзом. В 2015 году страны подписали знаковое соглашение по интеграции этих двух инициатив.





Но, несмотря на публичные заявления о гармонизации масштабных внешнеполитических проектов Си и Путина, существует крайне мало видимых свидетельств того, что Россия является официальным партнером инициативы «Один пояс, один путь». Все 40 транспортных проектов, которые Евразийский экономический союз предложил Китаю в 2017 году, были отвергнуты китайской стороной. К 2019 году Китай даже не решил, какие из проектов союза достойны стать частью инициативы «Один пояс, один путь». В июле 2020 один высокопоставленный чиновник российского правительства сказал в интервью Бобо Ло (Bobo Lo), научному сотруднику Института Лоуи (Lowy Institute), что с момента официального заявления об интеграции двух инициатив не было сделано практически ничего.





Те стратегические связи, которые существуют между Россией и Китаем, существуют главным образом за пределами инициативы «Один пояс, один путь», несмотря на то, что обе стороны говорят об обратном. «Ямал СПГ», проект по добыче, поставки газа на севере России, служит тому наглядным примером. В 2016 году Фонд Шелкового пути - китайский инвестиционный фонд, занимающийся вложениями в реализацию проектов «Один пояс, один путь», - приобрел 9,9% акций этого проекта, который потом стал позиционироваться как часть так называемого «Полярного Шелкового пути». Однако, Ло сказал в интервью: «Ямал СПГ» не играет практически никакой роли в инициативе «Один пояс, один путь». Это просто очередной совместный проект Китая и России».









Между тем Китай теперь может получить доступ к ключевым стратегическим секторам российской экономики так, как никто и представить себе не мог еще десять лет назад. Россия отчаянно нуждается в китайских инвестициях, чтобы заполнить ту пустоту, которую после себя оставили западные компании, когда Запад ввел антироссийские санкции в 2014 году. Несмотря на всю шумиху вокруг инициативы «Один пояс, один путь», общий объем китайских инвестиций в Россию остается очень низким. В 2017 году объем прямых инвестиций составил всего 140 миллионов долларов - это незначительная доля в общем притоке инвестиций, который составил 25,3 миллиарда долларов. Объем китайских инвестиций в России тускнеет по сравнению с 50 миллиардами долларов, которые Китай предложил Пакистана в рамках инициативы «Один пояс, один путь».





Контраст между постоянными громкими заявлениями Китая о важности России в рамках реализации инициативы «Один пояс, один путь» и отсутствием реальных возможностей стал причиной разочарования российского делового сообщества. Если не принимать во внимание флагманские проекты, которые получают мощную поддержку после того, как их одобрит политическая элита - в первую очередь представители ближайшего окружения Путина. Если посмотреть на второй форум «Один пояс, один путь», который прошел в 2019 году, это лишь подтвердит сдержанность Китая: с 283 документов, подписанных Китаем, только 15 имеют отношение к России. Коррупция и плохо развитая инфраструктура России долгое время отпугивали иностранных инвесторов. Теперь те же недостатки России мешают ей привлечь китайские инвестиции, как сказал Джонатан Хиллман (Jonathan Hillman), директор проекта Reconnecting Asia в Центре стратегических и международных исследований. Из 91 проекта, запущенных в рамках программы сотрудничества между северо-востоком Китая и российским Дальним Востоком, которую инициировали в 2009 году и свернули в 2018 году, только 15 проектов находились на стадии реализации в 2015 году. По словам Хиллмана, такие провалы тоже могут отпугивать китайских инвесторов.





Спустя годы неравномерного участия, публичное дистанцирование России от реализации программы «Один пояс, один путь» проявилось в тот момент, когда эта инициатива испытывает серьезные неудачи. Согласно результатам исследования, проведенного Министерством иностранных дел Китая, около 20% проектов в рамках инициативы «Один пояс, один путь» «серьезно пострадали» в результате глобальной пандемии, а 30-40% проектов - «немного пострадали». Страх перед глобальной рецессией заставили партнеров Китая пересмотреть целесообразность проектов «Один пояс, один путь» в их странах. Это может обернуться пересмотром условий и даже свертыванием части проектов.





Будет ли степень участия России в инициативе «Один пояс, один путь» уменьшаться и дальше, пока неясно. По мнению Ло, в Москве понимают, что ей не стоит еще сильнее сближаться с Пекином, поскольку на мировой арене ей необходимо демонстрировать, что она все еще является независимым стратегическим игроком. Китаю хорошо известно о том, что Россия потенциально способна быть «вредителем» в международных отношениях. Поскольку Пекин становится все более господствующим партнером в их двусторонних отношениях, ему придется соблюдать особую осторожность, взаимодействующие с Москвой в рамках инициативы «Один пояс, один путь».