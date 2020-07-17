Министр: О цене на российский газ на будущий год еще не договорились





Перед заседанием межправсовета ЕАЭС, которое проходит в Минске в пятницу, журналисты спросили министра, как идут переговоры по цене на российский газ для Беларуси на следующий год, передает Sputnik.





"Переговоры ведутся, чтобы эта цена была конкурентно способной в первую очередь для наших субъектов хозяйствования", - сказал Каранкевич.





При этом он отказался называть конкретные цифры - стоимость кубометра топлива, на которой настаивает белорусская сторона. Предложил журналистам подождать.





"Вопросы есть. Вопрос по цене на 21-й год пока открыт", - сказал министр энергетики.





Не стал он комментировать и анонсированное ранее намерение Беларуси закупать российский газ на бирже. Ранее в апреле Каранкевич говорил о том, что Минск направил "Газпрому" предложения о возможности покупки части российского газа не в рамках долгосрочных контрактов, а на биржевых площадках по конкурентным ценам. Это могло, по мнению белорусской стороны, стать одним из механизмов пересмотра цены на газ.





Отказался Каранкевич комментировать и ход переговоров в связи с разногласиями, которые возникли у субъектов хозяйствования в определении его цены с учетом калорийности. По его словам, это предмет переговоров собственно субъектов хозяйствования.





Газовый вопрос

Минск настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня", переговоры Минэнерго республики проводит с Газпромом и российским Минэнерго.





Ранее Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для Минска должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас.





В конце мая в Газпроме сообщали, что компания будет готова начать переговоры о поставках газа в Беларусь с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ, который оценивался в 165,6 миллиона долларов.





В Минэнерго же заявили, что задолженности за газ нет, но между субъектами хозяйствования есть разногласия в определении его цены с учетом калорийности, и сообщили, что направили письмо Газпрому со своими предложениями об условиях поставок в 2020-2021 годах, а также попросили представить методику определения калорийности.





Газпром ответил, что готов начать переговоры о поставках в 2021 году при соблюдении страной контракта на 2020 год, ценовые условия которого были окончательно согласованы 14 февраля, то есть после оплаты долга за газ.







