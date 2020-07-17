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«Белгоспищепром» будет создавать единый торговый дом для кондитеров

«Белгоспищепром» считает актуальным создание единого торгового дома и централизованного склада для кондитерской продукции подведомственных предприятий.



Этот вопрос рассматривается в привязке к проекту создания холдинга отечественных кондитерских госкомпаний. Об этом рассказал председатель концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен.

По оценке Бубна, создание холдинга позволит устранить конкуренцию между предприятиями отрасли, которые производят аналогичную продукцию.

Структура холдинга позволит обеспечить перераспределение ресурсов на приоритетных направлениях модернизации отрасли, диверсификации производств, усиления позиций кондитеров на внешних рынках.
БЕЛТА
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