Государство назначило своих представителей в крупнейших банках

Представителями государства стали:





в Белагропромбанке — министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, министр финансов Юрий Селиверстов и замминистра экономики Анжелика Никитина (с момента аттестации);

в Белинвестбанке — замминистра финансов Андрей Белковец;

в Технобанке — первый замминистра экономики Юрий Чеботарь;

в Беларусбанке — замминистра финансов Владислав Татаринович и замминистра экономики Дмитрий Ярошевич;

в Белгазпромбанке — министр энергетики Виктор Каранкевич;

в Белинвестбанке и Приорбанке — председатель Госкомитета по имуществу Дмитрий Матусевич.



