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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Государство назначило своих представителей в крупнейших банках

Совет министров своим постановлением от 15 июля 2020 года № 419 назначил представителей государства в органах управления крупнейших банков Беларуси. Документ 17 июля опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Представителями государства стали:

в Белагропромбанке — министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, министр финансов Юрий Селиверстов и замминистра экономики Анжелика Никитина (с момента аттестации);
в Белинвестбанке — замминистра финансов Андрей Белковец;
в Технобанке — первый замминистра экономики Юрий Чеботарь;
в Беларусбанке — замминистра финансов Владислав Татаринович и замминистра экономики Дмитрий Ярошевич;
в Белгазпромбанке — министр энергетики Виктор Каранкевич;
в Белинвестбанке и Приорбанке — председатель Госкомитета по имуществу Дмитрий Матусевич.
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