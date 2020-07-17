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Лукашенко объясняет отказ от реформ отсутствием средств. Нужен ли на самом деле триллион долларов?

Почти каждая поездка Лукашенко не обходится без разговора о реформах в экономике, которая сегодня в плачевном состоянии. Однако, преобразований, судя по риторике главы государства, населению ждать не стоит.

Лукашенко объясняет отказ от реформ отсутствием средств. Нужен ли на самом деле триллион долларов?
Почти каждая поездка Лукашенко не обходится без разговора о реформах в экономике, которая сегодня в плачевном состоянии. Однако, преобразований, судя по риторике главы государства, населению ждать не стоит.

Тема реформ в период предвыборной кампании поднимается действующим президентом Беларуси чуть ли не ежедневно: во время визита в Солигорск, при общении с активом столицы, затем на встрече с работниками завода «Атлант».

Вот и вчера, во время рабочей поездки на Витебщину, глава государства в очередной раз начал визит с темы реформ.

Правда, в этих разговорах белорусы вряд ли услышали что-то новое. Основной посыл – это совершенствование того, что уже есть. То есть, по сути, лучшая реформа с точки зрения президента – это ничего не менять.

Еще как всегда, отсутствие реформ Лукашенко оправдал отсутствием на них денег.

Нужен ли триллион долларов?


А вот действительно ли на реформы необходимы, как заявил Лукашенко, будучи в Солигорске «не сотни миллиардов долларов, а триллионы долларов», рассказала в комментарии «Ежедневнику» академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

«Все зависит от того, о каких реформах идет речь. Если судить по местам, где Лукашенко говорил о реформах, он имел в виду реформирование неэффективного госсектора, о чем так много и уже давно говорят», – отметила экономист.

«Нужны ли на это большие деньги? На самом деле нет. Хотя какой-то финансовый запас все же иметь было бы неплохо. Но, конечно, не триллионы и не сотни миллиардов долларов», – уверена эксперт.

По словам экономиста, многие вещи можно сделать практически бесплатно, например, поменять подходы к управлению этих госпредприятий, с валового показателя переключить их ориентацию на эффективность, попробовать ввести корпоративное управление. Все это малозатратные либо бесплатные вещи.

Как пояснила Катерина Борнукова, основное, что может пугать проводить реформы – это  возможные сокращения на госпредприятиях, которые в малых городах могут привести к всплеску безработицы.

«И вот здесь основные затраты – это затраты на социальную поддержку: пособие по безработице, переобучение. Но эти затраты, по расчетам того же МВФ, сопоставимы с теми затратами, которые мы сегодня тратим на поддержку этих нерентабельных предприятий. Поэтому отсутствие денег на реформы – это отмазка, а не довод», – считает она.

Почему планы – это неэффективно?

Отметим, что говоря о реформах, Александр Лукашенко также заметил, что в свое время в Беларуси в угоду рыночным тенденциям несколько отошли от планирования в пользу прогнозирования. Сейчас, пообещал президент, больше этого не будет.

«Будем и пятилетки планировать, как раньше. И пятилетний план станет просто законом. Пропишем все, что нужно делать», – заявил Лукашенко.

Экономисты уверены, что от планов в экономике, наоборот, нужно отходить.

«Во-первых, уже давно все планы, которые ставятся в экономике, не выполняются», – заметила Катерина Борнукова.

«Мы рисуем планы, а потом экономическая ситуация оказывается хуже. Почему? Потому что мы ставим какие-то нереалистичные задачи, которые приводят к накоплению дисбалансов, – добавила она.

По мнению эксперта, экономика потеряла потенциал административной управляемости уже достаточно давно. Последние десять лет на госпредприятиях нет уже такого уровня рентабельности, чтобы они могли выполнять плановые «хотелки». И они, так или иначе, должны действовать в рамках жестких ограничений, экономической реальности.

Люди хотят перемен в экономике

В целом, Катерина Борнукова отметила, что у людей сегодня есть запрос на перемены в экономике, и Лукашенко это видит, поэтому и говорит об изменениях, объясняя, на что он готов, а на что не готов идти.

«Белорусы увидели, что рыночные механизмы не работают, не приносят благосостояние. И это ни какая-то политическая поза, люди на своей собственной шкуре видят, что медленно растут доходы, что то, что делается, не работает, и надо что-то менять», – заключила экономист.
vybory.ej.by
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