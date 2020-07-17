Почти каждая поездка Лукашенко не обходится без разговора о реформах в экономике, которая сегодня в плачевном состоянии. Однако, преобразований, судя по риторике главы государства, населению ждать не стоит.





Тема реформ в период предвыборной кампании поднимается действующим президентом Беларуси чуть ли не ежедневно: во время визита в Солигорск, при общении с активом столицы, затем на встрече с работниками завода «Атлант».





Вот и вчера, во время рабочей поездки на Витебщину, глава государства в очередной раз начал визит с темы реформ.





Правда, в этих разговорах белорусы вряд ли услышали что-то новое. Основной посыл – это совершенствование того, что уже есть. То есть, по сути, лучшая реформа с точки зрения президента – это ничего не менять.





Еще как всегда, отсутствие реформ Лукашенко оправдал отсутствием на них денег.





Нужен ли триллион долларов?





А вот действительно ли на реформы необходимы, как заявил Лукашенко, будучи в Солигорске «не сотни миллиардов долларов, а триллионы долларов», рассказала в комментарии «Ежедневнику» академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.





«Все зависит от того, о каких реформах идет речь. Если судить по местам, где Лукашенко говорил о реформах, он имел в виду реформирование неэффективного госсектора, о чем так много и уже давно говорят», – отметила экономист.





«Нужны ли на это большие деньги? На самом деле нет. Хотя какой-то финансовый запас все же иметь было бы неплохо. Но, конечно, не триллионы и не сотни миллиардов долларов», – уверена эксперт.





По словам экономиста, многие вещи можно сделать практически бесплатно, например, поменять подходы к управлению этих госпредприятий, с валового показателя переключить их ориентацию на эффективность, попробовать ввести корпоративное управление. Все это малозатратные либо бесплатные вещи.





Как пояснила Катерина Борнукова, основное, что может пугать проводить реформы – это возможные сокращения на госпредприятиях, которые в малых городах могут привести к всплеску безработицы.





«И вот здесь основные затраты – это затраты на социальную поддержку: пособие по безработице, переобучение. Но эти затраты, по расчетам того же МВФ, сопоставимы с теми затратами, которые мы сегодня тратим на поддержку этих нерентабельных предприятий. Поэтому отсутствие денег на реформы – это отмазка, а не довод», – считает она.

Почему планы – это неэффективно?

Отметим, что говоря о реформах, Александр Лукашенко также заметил, что в свое время в Беларуси в угоду рыночным тенденциям несколько отошли от планирования в пользу прогнозирования. Сейчас, пообещал президент, больше этого не будет.





«Будем и пятилетки планировать, как раньше. И пятилетний план станет просто законом. Пропишем все, что нужно делать», – заявил Лукашенко.





Экономисты уверены, что от планов в экономике, наоборот, нужно отходить.





«Во-первых, уже давно все планы, которые ставятся в экономике, не выполняются», – заметила Катерина Борнукова.





«Мы рисуем планы, а потом экономическая ситуация оказывается хуже. Почему? Потому что мы ставим какие-то нереалистичные задачи, которые приводят к накоплению дисбалансов, – добавила она.





По мнению эксперта, экономика потеряла потенциал административной управляемости уже достаточно давно. Последние десять лет на госпредприятиях нет уже такого уровня рентабельности, чтобы они могли выполнять плановые «хотелки». И они, так или иначе, должны действовать в рамках жестких ограничений, экономической реальности.

Люди хотят перемен в экономике

В целом, Катерина Борнукова отметила, что у людей сегодня есть запрос на перемены в экономике, и Лукашенко это видит, поэтому и говорит об изменениях, объясняя, на что он готов, а на что не готов идти.





«Белорусы увидели, что рыночные механизмы не работают, не приносят благосостояние. И это ни какая-то политическая поза, люди на своей собственной шкуре видят, что медленно растут доходы, что то, что делается, не работает, и надо что-то менять», – заключила экономист.







