Ресторатор Прокопьев : Ты проиграл, даже если набьешь тюрьмы битком









«Я знаю, что ты хочешь парализовать нашу волю, хочешь запугать на взлете, посеять отчаяние, раздробить. Сначала украсть выборы, потом политзаключенными поторговаться с Помпео. Хочешь, чтоб мы предались меланхолии. Нет, моя лапочка, на этот раз не пролезет», - сказал Прокопьев.





Прокопьев говорит: "Ты проиграл по-любому, даже если набьешь тюрьмы битком, даже если введешь комендантский час»





Но интересно, что напрямую фамилия Лукашенко в обращении не звучит.