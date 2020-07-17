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Цепкало: буду озвучивать, как властью в Беларуси создаются оффшорные схемы

Политик и предприниматель, бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что собирается помогать кандидату в президенты Светлане Тихановской.

 Как известно, его не зарегистрировали кандидатом в президенты Беларуси. По словам Цепкало, у Тихановской пока нет программы, но она есть у него, пишет euroradio.fm

"Я буду сейчас начинать озвучивать, — говорит Валерий Цепкало. — Я буду сейчас показывать, как работает система в нашей стране, как работает коррупция, как у нас раздаются участки земли друзьям бесплатно. Как у нас создаются структуры с оффшорными разными схемами. Именно как власть это все создает".
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