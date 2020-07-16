Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК





«В любом случае это не вопрос Кремля», — сказал Песков. Он уточнил, что Кремлю «ничего неизвестно» об этой ситуации.





Накануне замначальника управления финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Беларуси Дмитрий Дягилев сообщил, что счета жены Круглова арестовали в рамках расследования уголовного дела, по которому ранее были задержаны топ-менеджеры Белгазпромбанка. Как уточнил Дягилев, она хранила в банке €3 млн.





Интервью с Дягилевым показали на основном белорусском государственном телеканале «Беларусь 1», в сюжете говорилось, что в 2018 году счета в Белгазпромбанке открыл подрядчик «Газпрома» — «Стройгазконсалтинг», и для налаживания движения денег зампредседателя Белгазпромбанка Сергей Шабан ездил в Санкт-Петербург на встречу с Кругловым. Сотрудники телеканала заявили, что Белгазпромбанк и «Газпром» использовали незаконную схему отмывания денег.





Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико участвовал в президентской гонке Беларуси, он считался одним из главных соперников Александра Лукашенко.





18 июня Бабарико задержали, его обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. ЦИК Беларуси отказалась зарегистрировать кандидата на выборы.







