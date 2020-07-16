Беларусь закупила у США еще один танкер нефти

"По плану августовских поставок сегодня в американском порту Бомонт стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тыс. т. нефти сорта White Eagle Blend (WEB)", - говорится в сообщении концерна.





В "Белнефтехиме" отметили, что срок прибытия танкера в Клайпеду - 6-8 августа. "С Клайпеды по железной дороге будет поставлено на "Нафтан". В августе нефть полностью будет на заводе", - цитирует сообщение Интерфакс





"Это уже второй танкер в этом году в рамках белорусско-американского сотрудничества по диверсификации поставок нефти для белорусских НПЗ. Сорт WEB является смесью трех сортов нефти (два американских и один канадский). Он специально разработан для европейских НПЗ, ориентированных на российский Urals", - добавили в концерне.





Как сообщалось, вечером 5 июня в литовский порт Клайпеда из порта Бомонт (штат Техас) прибыл танкер с 77 тыс. тонн нефти для Беларуси. Это был первый в истории республики груз нефти из США.





Первая американская нефть начала поступать для переработки на белорусский НПЗ "Нафтан" 11 июня.







