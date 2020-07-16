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КГБ Беларуси задержал замгендиректора сахарного завода

Правоохранительные органы Беларуси задержали замгендиректора Скидельского сахарного комбината Сергея Куликовского.



Он подозревается в получении взяток от поставщиков сырья, сообщает tut.by со ссылкой на собственные источники.

На Скидельском сахарном комбинате сказали, что Куликовский находится в отпуске с середины прошлой недели. Отвечать на вопрос о местонахождении топ-менеджера там отказались, потому что еще «не получили ответы на запросы от соответствующих органов».

В концерне «Белгоспищепром», который курирует сахарные заводы, подтвердили факт задержания Куликовского. В пресс-службе КГБ получить комментарий не удалось.

Сергей Куликовский отвечал на Скидельском сахарном комбинате за приобретение и переработку сахарной свеклы и сырца. Сырьевая зона завода включает 8 свеклосеющих районов Гродненской области. Доставка осуществляется грузовиками и вагонами.

В конце января 2020 года сотрудники КГБ задержали руководителей всех четырех сахарных заводов, Белорусской сахарной компании и еще нескольких бизнесменов.
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