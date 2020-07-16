+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Кластер фармацевтической промышленности создается в Логойске

В Логойске приняли решение о развитие кластера фармацевтической промышленности

 Каждое из предприятий выпускает импортозамещающую продукцию.
Фото носит иллюстративный характер

"У нас планируется буквально в июле-августе выпуск трех новых позиций. Мы открываем новый цех жидких лекарственных форм - "Цетиризин" будет в каплях. В течение года появятся еще два кардиологических препарата. То есть мы являемся важной частью импортозамещения на фармацевтическом рынке Республики Беларусь", - сообщил в эфире телеканала Беларусь 1 заместитель директор фармацевтического предприятия Павел Куксо.

Известно, что ежегодно компании регистрируют более 15 новых лекарств. И направлены на то, чтобы наполнить рынок противовирусными и другими препаратами до начала простудного сезона/

Ожидается, что фармпредприятие в Логойске в перспективе разработает 35 разных медпрепаратов.
interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТИХАНОВСКАЯ ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО: что делать дальше?
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?
Владимир Подгол
Премия для главы РБ: Нобелевская, или...
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]