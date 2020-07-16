Кластер фармацевтической промышленности создается в Логойске

Каждое из предприятий выпускает импортозамещающую продукцию.

Фото носит иллюстративный характер





"У нас планируется буквально в июле-августе выпуск трех новых позиций. Мы открываем новый цех жидких лекарственных форм - "Цетиризин" будет в каплях. В течение года появятся еще два кардиологических препарата. То есть мы являемся важной частью импортозамещения на фармацевтическом рынке Республики Беларусь", - сообщил в эфире телеканала Беларусь 1 заместитель директор фармацевтического предприятия Павел Куксо.





Известно, что ежегодно компании регистрируют более 15 новых лекарств. И направлены на то, чтобы наполнить рынок противовирусными и другими препаратами до начала простудного сезона/





Ожидается, что фармпредприятие в Логойске в перспективе разработает 35 разных медпрепаратов.



