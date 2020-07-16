+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в десятку богатейших людей мира по версии журнала Forbes в основном благодаря росту стоимости акций Tesla, сообщается на сайте издания.



Состояние Маска, по данным счетчика Forbes Real-Time, сейчас составляет 68,5 миллиарда долларов, что позволило ему подняться на восьмую строчку рейтинга. Forbes отмечает, что с 18 марта по 14 июля 2020 года состояние предпринимателя увеличилось более чем на 20 миллиардов долларов. За это же время акции Tesla подорожали на 290%.

При этом тройка лидеров рейтинга по-прежнему остается неизменной. Первое место в списке самых богатых людей мира по-прежнему занимает глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 179,1 миллиарда долларов, второе - глава Microsoft Билл Гейтс, чье состояние оценивается в 113,4 миллиарда, третье место оставляет за собой глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с состоянием в 112 200 000 миллиарда доллара, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТИХАНОВСКАЯ ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО: что делать дальше?
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?
Владимир Подгол
Премия для главы РБ: Нобелевская, или...
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]