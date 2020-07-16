Кто из кандидатов в президенты Беларуси самый богатый?

Еврорадило выжило максимум интересного из сухой информации о доходах претендентов на президентское кресло.

Политик без недвижимости и автомобиля

Судя по декларации, действующий белорусский руководитель живёт исключительно на заработную плату. Суммарная зарплата за 2019 год — 117068 рублей. После отказа ЦИК регистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, Александр Лукашенко стал самым обеспеченным из участвующих в президентской гонке.





Впрочем, за 26 лет президентства Лукашенко либо не накопил никакого имущества. По крайней мере, в графе о недвижимом имуществе ни квартир, ни земельных участков не значится. А личного автомобиля у руководителя Беларуси нет настолько, что в его декларации даже забыли указать такой столбик.





Зато имеется интересная собственность у жены Александра Лукашенко. Галина Родионовна имеет жилой дом площадью 196 кв.м в Шклове и ½ доли в праве собственности на жилой дом в деревне Большой Межник Шкловского района площадью 54 кв.м., а часть её скромного дохода в 5560 рублей в год составляют дивиденды от 56 акций Шкловского маслодельного завода.





Кстати, за 2019 год дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию, включая налоги, составили 0,029718 рубля. В сумме доход от акций, принадлежащих Галине Лукашенко, составил 1 рубль 66 копеек.





Пять лет назад, когда Александр Лукашенко предыдущий раз подавал декларацию, Галина Лукашенко жила в более скромном доме в Шклове — площадью в 115 кв.м. А с площадью дома в деревне Большой Межник вообще произошла непонятная вещь: она за пять лет... увеличилась на 1 кв.м — с 53 до 54 кв.метров.





Сведения о доходах Александра Лукашенко за 2014 и 2019 годы

8 тысяч в месяц и доли в компаниях

Сергей Черечень во время избирательной кампании говорил о себе как об успешном бизнесмене, который заработал не один миллион долларов. Однако его официальный доход за 2019 год составил 96 тысяч рублей. 8000 рублей в месяц — не так уж и много для долларового миллионера.





Как и у Лукашенко, у Черечня нет транспортных средств и недвижимости. Из имущества — половина доли в уставных фондах компаний “С58 Технолоджиз”, “Информационный спектр”, “Интернейшнл Технолоджи Эдвайзерс”.





Мария Ходич, спутница жизни Сергея Черечня, в декларации не указана — пара не состоит в официальном браке. Поэтому узнать, какое ей принадлежит имущество, из “СБ. Беларусь Сегодня” не получится.





Фото Марии Ходич из соцсетей / gazetaby.com

УАЗ, “Форд Мондео” и ни слова о 900 тысячах

Доход кандидата в президенты Светланы Тихановской за 2019 год составил 15784 рубля. В среднем по 1315 рублей каждый месяц. Эти средства — доходы по договорам дарения, пособие на детей, а также пособие по уходу за ребёнком-инвалидом. Ни недвижимости, ни транспортных средств за Светланой не числится, есть только доли в уставных фондах двух компаний по производству видеоконтента — по 49% в каждой.





Основной кормилец в семье — видеоблогер Сергей Тихановский. Его официальный годовой доход — 75016 рублей, это в среднем 6251 рубль в месяц. Из недвижимости указаны квартира площадью 66 кв.м в Минске и жилой дом площадью 192 кв.м в деревне Огородня Добрушского района. Это тот самый дом, после из-за проблем с покупкой которого Тихановский завёл Youtube-канал.





Изначально этого дома в декларации не было. Светлана не была уверена, чем закончилась тяжба по его поводу, поэтому не указывала его. ЦИК счёл это существенным нарушением, но вошёл в положение политика — ведь муж, который занимался домом, сидит в СИЗО, а документы на дом изъяты при обыске. Тихановскую всё-таки зареистрировали.





Полтора месяца назад силовики нашли на даче у матери Сергея Тихановского 900 тысяч долларов. Несмотря на это, в гараже у блогера стоят авто далеко не премиум-класса: за Тихановским числится УАЗ-31514 и “Форд-Мондео” 1994 года выпуска. То ли “подпольный миллионер” хорошо маскируется, то ли… впрочем, не будем о грустном.





УАЗ модели 31514 / avtobak.net

Топ-менеджер австрийской компании

Доход кандидата в президенты Анны Канопацкой за 2019 год составил 45741 рубль. И это только зарплата — депутатская и топ-менеджерская, ведь в конце года Анна стала представителем по странам Восточной Европы в австрийской международной инвестиционно-технологической компании.





Имущество Анны — квартира площадью 84,7 кв.м в Минске и “Рэндж Ровер” 2017 года. Также Анне принадлежит 91 акция ОАО “Пуховичский комбинат хлебопродуктов”. Ещё часть акций этого предприятия — в собственности отца Анны Канопацкой, предпринимателя Анатолия Трухановича.





Элеватор Пуховичского комбината / kombicorm.by

Скромный отец большого семейства

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев за 2019 год заработал 13560 рублей. Это около 1137 рублей в месяц — довольно скромно для семьянина и отца троих детей.





Супруга политика Татьяна Дмитриева заработала за 2019 год больше чем муж — 28025 рублей. Автомобиль “Ниссан-Кашкай” 2016 года в семье Дмитриевых принадлежит жене.





Из жилплощади в собственности у пары — квартира в Минске площадью 49,8 кв.м. В тесноте — да не в обиде!



