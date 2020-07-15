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Мэр Бреста озвучил приблизительную стоимость местного референдума: хватит на четыре «скорых»

Местный референдум о судьбе аккумуляторного завода обойдется бюджету примерно в 320 тысяч рублей. Такую цифру озвучил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук на встрече с журналистами 15 июля, пишет TUT.BY.


Во время брифинга градоначальник отметил, что проведение городского референдума сравнимо с выборами в местные советы депутатов.

— Участковые комиссии могут быть от 9 до 19 человек. У нас, как правило, 13−16 человек. Мы посчитали (для местного референдума — TUT.BY): по девять человек на комиссию, 133 комиссии. Посчитали все расходы — это же за счет местного бюджета. Получается 320 тысяч рублей. (…) Я позвонил главному врачу города, спросил, сколько стоит машина скорой помощи на базе Ford. Он мне сказал 80 тысяч. То есть четыре машины скорой помощи. Я понимаю, что, может быть, это иезуитское сравнение, но кубышка-то не полная городская, — рассказал мэр.

По словам Александра Рогачука, пока документы на регистрацию инициативной группы по проведению городского референдума в местный исполком не поступали.

— Я был уверен, что 99% брестчан против аккумуляторного завода. Я тоже объект манипуляции. Я тоже внушаемый человек. Я был уверен. Встречался с трудовым коллективом. Я у них спрашиваю: «А как ваше мнение по заводу аккумуляторному? Подымите руки, кто за завод, работающий в строгом соответствии с экологическими нормами и кто против». Я удивился, что количество голосов было 50 на 50. Часть воздержалась. (…) Я в этой ситуации подумал, что важен референдум. Если раньше я был уверен в результатах референдума, то теперь Бог его знает, — пояснил председатель горисполкома.

Решить судьбу аккумуляторного завода на местном референдуме предложил 22 июня президент Александр Лукашенко на встрече с противниками аккумуляторного завода.

Что вообще происходит?

Напомним, строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте проходят встречи противников аккумуляторного завода.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».


2 июля 2019 года стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента начала проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию предприятия. В производство были приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. В конце 2019 года стало известно, что Виктора Лемешевского и других фигурантов дела выпустили из СИЗО до суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

5 февраля 2020 года Экономический суд вынес решение по иску Брестского облисполкома к «АйПауэр» о возврате 5,7 млн рублей, которые были выделены компании из инновационного фонда на строительство аккумуляторного завода. Областные власти настаивали, что компания не выполнила условия договора о выделении средств, заключенного 25 октября 2016 года. Согласно ему, до 31 июля 2019 года аккумуляторный завод должны были ввести в эксплуатацию, но этого не произошло. Суд поддержал исковое требование облисполкома и обязал компанию вернуть выделенные средства. Компания подала апелляционную жалобу, но суд ее отклонил.

9 апреля 2020 года «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода, а спустя шесть дней — разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

23 апреля Главгосстройэкспертиза приняла решение приостановить действие своего заключения по аккумуляторному заводу, которое было выдано 13 апреля, — до устранения имеющихся противоречий. Поводом стала информация, которая поступила в Главгосстройэкспертизу из Брестского облисполкома, — об источниках финансирования строительства аккумуляторного завода.

22 мая аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» вывели из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP — продали 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову. Первый является заместителем директора компании «Семь Холмов Бел» и участвовал в соревнованиях с участием хоккейной команды президента. Второй — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Александра Лукашенко.
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