Сдержит ли Беларусь инфляцию и что будет с ценами к концу года?

Михаил Грачев. Что будет с потребительскими ценами в ближайшее время и в конце года, удастся ли удержать уровень инфляции в стране в заданных рамках? Свое мнение о текущей ситуации и перспективе высказал в комментарии Myfin.by финансовый консультант





- По итогам первого полугодия, согласно статистике Нацбанка, прирост потребительских цен составил 5,2%. Если посмотреть на динамику изменения этого показателя в течение первого полугодия, то на самом деле прослеживается некая тенденция к снижению уровня потребительских цен.





Особенно это заметно по базовой инфляции. В июне по сравнению с маем несколько увеличились потребительские цены. В основном это произошло за счет достаточно сильного увеличения цен на сезонные продукты.





Но вот базовая инфляция, которая исключает именно фактор сезонного характера, а также административного регулирования цен, показывает, что инфляция в общем-то имеет тенденцию к снижению.





Если посмотреть на статистику Белстата, то там картина тоже оптимистичная. Согласно данным Национального статистического комитета, прирост потребительских цен за июнь составил всего 0,2% и в годовом исчислении инфляция всего 3,4%.





Что касается базовой инфляции, снижение к предыдущему месяцу составило 0,05%, а в годовом исчислении базовая инфляция составила 2,3%. (Незначительные расхождения в цифрах статистики Белстата и регулятора объясняются несколько разными методиками и так называемыми потребительскими корзинами, которые применяют Нацбанк и Белстат).





Но, несмотря на некоторые различия в величине, четко выражены основные тренды. Согласно данным Нацбанка и Белстата, базовая инфляция имеет тенденцию к снижению, и это тенденция достаточно устойчивая.





Если оценивать перспективу на второе полугодие, то пока нет предпосылок, чтобы эта тенденция изменилась. Традиционно начало года «отмечается» достаточно высокими инфляционными ожиданиями и показателями. Это мы и видели в январе, в марте.





К концу года все начинает потихоньку выравниваться. И с большой долей вероятности можно говорить, что по итогам 2020 года общая инфляция выйдет все-таки на уровень не более 5%, что заложено в годовой программе социально-экономического развития.









Важно обратить внимание и на такой момент. Сейчас мы с вами говорим об изменении инфляции, но речь идет о десятых и даже сотых долях. Если вспомнить то, что творилось с инфляционными показателями в Республике Беларусь не 2-3 года назад, а, скажем, 5 или 10 и более лет назад, то тогда инфляция измерялась десятками процентов.





А в некоторых случаях, если вспомнить совсем уже негативные периоды для белорусской экономики, инфляция доходила и до трехзначных чисел.





Сейчас мы отошли от всего этого и уже рассуждаем о том, изменится ли инфляция на 0,1% или 0,3%. То есть, сегодня мы не говорим о том, будет ли измеряться уровень инфляции 10%, или 20%, или 30%, а ведем речь, составит она 4,8% или 4,9%.





На мой взгляд, это очень важно, что мы все-таки пришли к этим малым значениям. И в целом в Беларуси коридор изменений по инфляции существенно сузился.





Что это значит?

Что касается перспективы, надо также отметить, что никуда не делись пока что внешние факторы. В первую очередь не снят еще с повестки дня фактор мировой пандемии.





По данным ВОЗ, она далека от прохождения пика или выхода на плато в мировом масштабе. А наша экономика встроена в мировую и экстраполирует вместе с ней. В мире говорят о второй волне пандемии, отмечается, что она, например, в США набирает обороты.





Насколько будет адаптирована экономика Беларуси и наших ближайших партнеров к этим событиям – с большей долей вероятности можно будет говорить все-таки осенью.









Сейчас можно лишь предположить, что этот фактор пандемии будет снижаться, откроются границы, увеличится объемы экспорта и импорта. Вероятнее всего в этом случае и инфляционные ожидания будут снижаться.





По мере того, как это все будет нивелироваться, эти внешние факторы будут ослаблять свое давление на нашу экономику.