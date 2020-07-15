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Имущество обанкротившихся комбината и стройорганизации продаются на аукционе в Гомеле

На аукционы выставлены капитальные строения, элементы благоустройства, инженерные сети, станки, оборудование и другое имущество на улице Барыкина и административно-хозяйственное здание с двумя пристройками и открытой автостоянкой на улице Борисенко в Гомеле, сообщил комитет "Гомельоблимущество".

Имущество принадлежит находящимся в процедуре ликвидации комбинату строительных конструкций и строительной организации.

Подробная информация об условиях торгов и составе имущества размещена на сайте единого государственного реестра сведений о банкротстве.
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