Имущество обанкротившихся комбината и стройорганизации продаются на аукционе в Гомеле

На аукционы выставлены капитальные строения, элементы благоустройства, инженерные сети, станки, оборудование и другое имущество на улице Барыкина и административно-хозяйственное здание с двумя пристройками и открытой автостоянкой на улице Борисенко в Гомеле, сообщил комитет "Гомельоблимущество".