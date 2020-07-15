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Лукашенко не допускает приватизации Нафтана

Лукашенко указал на стратегическое значение нефтеперерабатывающего предприятия ОАО "Нафтан" для экономики страны и не допускает его приватизации.


"В текущей пятилетке проведена реконструкция технологических установок на "Нафтане". Это один из флагманов белорусской нефтепереработки. Как и на другие лакомые куски нашей экономики, на него было и сегодня есть много желающих. Но это предприятие для нас стратегическое. Это экспорт, валютная выручка, вопрос экономической безопасности страны. Поэтому, естественно, сегодня никакой речи не может быть о приватизации данного предприятия", - заявил Лукашенко.

"Мы сами находим деньги и последовательно проводим модернизацию, чтобы выйти на самый высокий уровень переработки нефти", - добавил он.
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