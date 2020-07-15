«Итак, Виктора Бабарико не зарегистрировали кандидатом в президенты, - пишет Андрей Елисеев. - К сожалению, мой прогноз месячной давности регистрации Бабарико и укомплектования избирательных комиссий сбылся в полной мере.





Так и произошло. ЦИК не зарегистрировал Бабарико, принимая во внимание письмо Госконтроля про финансовые махинации, хотя это не доказанные судом обвинения.





Среди 1,989 членов территориальных избирательных комиссий на всю страну – лишь 2 представителя оппозиционных партий, а среди 63,347 членов участковых избирательных комиссий (УИК) – максимум 5 человек (если кого-то из них еще не исключили) из инициативы «Честные люди». Это меньше, чем 0,01% от общего числа членов УИК.





Теперь основная электоральная интрига заключается в том, снимутся ли с выборов остальные кандидаты.





Речь о принципиальном выборе, который сейчас стоит перед Андреем Дмитриевым, Анной Канопацкой и Сергеем Черечнем: принять мощное политическое решение и окончательно подорвать легитимность процесса под названием «выборы», либо похоронить свой политический потенциал и заслужить народную ненависть».