В Беларуси назвали самые востребованные в экономике специальности





К самым востребованным в экономике ведомство отнесло:





технологии машиностроения;

сварочное производство;

металлорежущие станки и инструменты;

монтаж и эксплуатация электрооборудования;

конструирование и технология швейных изделий;

технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых изделий;

конструирование и технология изделий из кожи;

организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств;

управление в АПК;

строительство;

агрономия;

лесное хозяйство и т. д.





Для выбравших эти специальности есть льготы при поступлении. Так, абитуриенты могут поступить без экзаменов в ссузы — если у них есть рекомендации от воинских частей (после прохождения службы) при наличии среднего балла в аттестате не ниже 6. В вузы поступать без экзаменов могут и отличники, победители олимпиад или конкурсов, а также при наличии мест — имеющие рекомендации по военной службе и с аттестатом не ниже 6 баллов.