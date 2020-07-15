Суд запустил процесс банкротства «Трайпла»

В мае группа «Трайпл» направила в суд заявление об экономической несостоятельности. Этим решением компания Юрия Чижа надеется войти в процедуру санации.





Заявление «Трайпла» начали рассматривать 26 июня. Однако в итоге суд затребовал дополнительные документы и перенес рассмотрение вопроса на 14 июля.





В ходе сегодняшнего заседания стало известно, что на 30 июня общий размер кредиторской задолженности «Трайпла» составил 183,5 млн рублей. Собственная задолженность компании сложилась на уровне 85 млн рублей. Однако большая часть суммы долга — это обязательства по договорам поручительства. Ресурсы брались у Белагропромбанка, «Агролизинга» и «АСБ Лизинга» для создания магазинов «Простор», модернизации производства стройматериалов на «Березовском комбинате силикатных изделий» и «КварцМелПроме». В отношении этих структур уже начаты производства об экономической несостоятельности.





Стоимость активов группы «Трайпл», за счет которых можно было погасить долг, на 30 июня составили 130 млн рублей. Однако на самом деле, как сказала представитель «Трайпла» в суде, у компании не имеется источников, чтобы удовлетворить требования «даже третьей части кредиторов». В частности, по ее словам, «на Ледовый дворец в Березе наложен арест». В ближайшее время будет проводиться оценка и комплекс выставят на торги.





Самым интересным в заседании суда оказались выборы временного управляющего по делу об экономической несостоятельности «Трайпла». Должник представил следующих кандидатов: ИП Дмитрий Самусенков, «Центр антикризисных проектов П-К», Центр финансового оздоровления «Партнер-Консультант», «Атор-Фати». Последнего поддержал основной кредитор «Трайпла» Белагропромбанк. Вместе с тем судья огласил письмо Комитета госконтроля, который предложил свою кандидатуру.





Дело в том, что 22 июня КГК начал проверку в части соблюдения «Трайплом» бюджетного и налогового законодательства. В целях сохранности имущества должника и защиты интересов государства КГК направил ходатайство по назначению «Управляющей компании «Советник» Марины Иванович управляющим по делу. Иванович на заседание суда не явилась. Судья предложил представителям «Трайпла» ознакомиться с кандидатом по письму, в котором она согласилась участвовать в процессе и рассказала о компании. Представителям «Трайпла» также рекомендовали ознакомиться с «Советником» в интернете.





После перерыва представитель «Трайпла» не поддержал кандидатуру «Советника», поскольку КГК «не является лицом, участвующим в деле» и «некоторые предложенные нами и банком кандидаты имеют аттестаты более высокой категории, чем Иванович».





iv>В итоге суд возбудил производство по делу об экономической несостоятельности «Трайпл» и утвердил временным управляющим «Управляющую компанию «Советник».





Cудом установлен в отношении должника защитный период до 7 октября 2020 года.





Сейчас основной вид деятельности «Трайпла» — это строительство жилых и коммерческих объектов. Компания также имеет пять филиалов: ресторан «Золотой гребешок», Ледовая арена в Березе, горнолыжная база «Логойск», сельхозпредприятие «Трайпл-Агро» и спа-центр в Минске. Во всех этих компаниях работает 345 человек. Юрию Чижу принадлежит 66,5% «Трайпла». Остальная доля поровну поделена между россиянами — Иосифом Аксентьевым и Михаилом Мамиашвили (по 16,75%). Они получили эту долю после резонансного развода Чижа с многолетним партнером Владимиром Япринцевым.



