Мировые цены на нефть вновь растут









По состоянию на сегодняшнее утро, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51% - до 43,12 доллара за баррель.





Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,5% - до 40,49 доллара за баррель.



