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Мировые цены на нефть вновь растут

Мировые цены на нефть 15 июля утром растут после публикации данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов сырья в США на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости.



По состоянию на сегодняшнее утро, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51% - до 43,12 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,5% - до 40,49 доллара за баррель.
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