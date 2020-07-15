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Данные о денежных переводах из-за границы будут учитывать. Кого проверят?

Раз в месяц банки будут передавать сведения о денежных переводах из-за границы и о благотворительной помощи в специальный Департамент. Для передачи данных станут бесплатно использовать информационную систему Нацбанка.


О чем речь?

 
В соответствии с Декретом Президента № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи» от 25 мая 2020 года, идет подготовка проекта Постановления Национального банка «О порядке и форме представления информации».
 
В частности, планируется установить формы представляемой банками и НКФО информации о поступлении денежных средств из-за рубежа и целевом использовании иностранной безвозмездной помощи в виде денежных средств.  
 
Новое постановление необходимо для того, чтобы банки и НКФО оперативно предоставляли в Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами Президента информацию об иностранных поступлениях через Систему передачи финансовой информации.

Информацию в Департамент банки должны будут предоставлять ежемесячно, не позднее 12.00 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в электронном виде.
  
Контроль за получением (заменой, исправлением) файлов, а также взаимодействие Департамента с банками по этим вопросам — Департаментом будет осуществляться самостоятельно. А вот ответственность за непредставление, несвоевременное представление файлов, а также за представление недостоверной информации, содержащейся в файлах, возлагается на банки.
 
Что касается юрлиц и ИП, то банки будут сообщать:

- об операциях по поступлению денежных средств в безналичной форме в валюте зачисления денежных средств на счет юрлица или ИП
в том числе — о денежных средствах, поступивших путем погашения электронных денег, приобретенных отправителями

Будут передаваться также сведения о благотворительных счетах в валюте и поступлениях денег из-за границы физическим лицам, пишет Инфобанк.
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