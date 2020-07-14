Нового белорусского премьера в Москве отвели в налоговую

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14 июля глава правительства Беларуси провел там в составе делегаций переговоры с премьре-министром РФ. Михаил Мишустин обратил «особое внимание» на важность углубления интеграции в рамках Союзного государства.





Роман Головченко среди прочего заявил:





– Нельзя не отметить и не признать тот факт, что не менее чувствительным моментом является взаимно упущенная выгода от сохраняющихся барьеров, изъятий и ограничений по доступу на внутренние рынки. Мы с этим боремся и на двусторонней основе, и в рамках евразийской интеграции. Тем не менее такие факты продолжают оставаться.









После переговоров премьеры посетили Федеральную налоговую службу России. Известно, что ее бывший глава Мишустин гордится сделанным на этом посту.