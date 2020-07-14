Экономист поделился некоторыми расчетами и рекомендациями из документа и пояснил, что они значат для экономики и как могут добавить 2 – 3% ежегодного экономического роста.

“Издержки для Беларуси от широкого распространения коррупционных схем огромны. По консервативной оценке, основанной на глубоких интервью с бизнесменами, аудиторами, финансистами и руководителями предприятий, при ежегодном объеме государственных закупок, госзаказа в $7 – 8 млрд. сумма откатов/взяток составляет 20 – 25% или $2 – 2,5 млрд”, — приводит данные документа Ярослав Романчук.





При этом, если верить сведениям экономиста, это не все потери от коррупции.





“Сравнительный анализ размера экономик, государственного сектора, торговых потоков, объёма государственных инвестиционных программ позволяют оценить объём «серой» экономики в Беларуси. Он составляет, как минимум, 30% ВВП или ~$19 млрд. в 2019г… Объём коррупционной ренты – $3 – 5 млрд. Её получателями являются, в том числе пять тысяч вышеупомянутых VIP-коррупционеров, а также ещё около пяти тысяч представителей разных структур, организаций и институтов управления, распределения и контроля”, — считают составители документа.









“Доступ к этим деньгам имеет очень узкий круг людей, каждый из которых перед назначением на должность проходит полный контроль со стороны правоохранительных органов. Его кандидатура согласовывается лично с президентом А. Лукашенко”, — говорится в “Антикоррупционной платформе Республики Беларусь 2020.