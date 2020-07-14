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Google вложит $10 млрд в Индию

Google собирается инвестировать в Индию $10 млрд через новый фонд Google for India Digitization Fund. Об этом объявил СЕО компании Сундар Пичаи, пишет TechCrunch.


Средства будут поступать в страну через партнёрства, вложения в ценные бумаги местных компаний, в операционные расходы, финансирование инфраструктуры и экосистемы страны. Это намерение отражает уверенность Google в будущем Индии и её цифровой экономики, отметил Пичаи на ежегодном собрании компании, посвящённом южно-азиатскому государству.

Так Google хочет обеспечить большую доступность интернета и информации для каждого гражданина на его родном языке, поддержать разработку новых продуктов и услуг, ориентированных на уникальные потребности страны, помочь компаниям с внедрением современных технологий, а также расширить использование технологий и AI на благо общества, например в образовании, здравоохранении и сельском хозяйстве.

Индия — один из ключевых рынков Google. Сегодня доступ в сеть имеет 500 млн человек из более чем 1,3 млрд жителей страны. Здесь насчитывается свыше 450 млн активных смартфонов.
DEV.by
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