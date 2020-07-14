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Россия и Беларусь подпишут документы по АЭС и "нефтянке"

По итогам российско-белорусских переговоров будут подписаны документы о строительстве белорусской АЭС по российскому дизайну и сотрудничестве в нефтяной сфере, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.


"В ходе вашего визита будут надписаны очень важные документы. Это, в первую очередь, сооружение белорусской АЭС и сотрудничество в нефтяной сфере", - сказал Мишустин на встрече с главой правительства Беларуси Романом Головченко.

Он выразил надежду, что документы будут подписаны, а переговоры буду успешными и конструктивными.

В свою очередь Головченко заявил, что выйти на подписание этих документов удалось благодаря напряженной и целенаправленной работе двух стран.

Премьер Беларуси подтвердил, что в числе согласованных решений вопросы, касающиеся сооружения белорусской АЭС и расчетов за поставки энергоносителей.

Он также рассказал, что на прошлой неделе впервые побывал на строящейся АЭС и получил много впечатлений.
Источник: interfax.by
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