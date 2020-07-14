+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Бывает же! 83 миллионера попросили поднять им налоги из-за пандемии

Группа из 83 миллионеров обратилась с письмом в правительства нескольких стран с просьбой повысить налоги для состоятельных людей, что будет способствовать скорейшему восстановлению мировой экономики, пострадавшей из-за пандемии COVID-19.




«Такие миллионеры, как мы, должны сыграть решающую роль в исцелении нашего мира. Нет, мы не заботимся о больных в палатах интенсивной терапии. Мы не водим машины скорой помощи, которые доставляют заболевших в больницы. Мы не пополняем запасы продуктовых магазинов и не доставляем еду от двери до двери. Но у нас есть деньги, их много. Деньги, которые сейчас крайне необходимы и будут необходимы в ближайшие годы в борьбе мира с этим кризисом», — говорится в письме, передает РБК со ссылкой на The Guardian.

Авторы считают, что негативный эффект, вызванный коронавирусным кризисом, будет работать на протяжении десятилетий и может «загнать еще полмиллиарда людей в нищету». А вызванные проблемы не могут быть решены лишь за счет благотворительности, независимо от того, насколько щедрыми будут пожертвования.

«Сегодня мы, нижеподписавшиеся миллионеры, просим наши правительства повысить налоги в отношении таких людей, как мы», — говорится в письме.

В нем также отмечено, что «правительственные лидеры должны взять на себя ответственность за сбор налогов и справедливое их распределение. «Мы в огромном долгу перед людьми, работающими на передовой этой глобальной битвы. Большинству ключевых работников недоплачивают за бремя, которое они несут», — заключили авторы.

Как отмечает Guardian, письмо было опубликовано в преддверии встречи министров финансов и глав Центробанков стран «Большой двадцатки», которая запланирована на 18 июля. Авторы призвали политиков «бороться с глобальным неравенством и признать, что повышение налогов для состоятельных людей и повышение международной налоговой прозрачности необходимы для целесообразного долгосрочного урегулирования».

Газета отмечает, что число сверхбогатых людей продолжает расти. В мире, как пишет The Guardian, насчитывается более 500 тыс. человек, относящихся к категории сверхбогатых с состоянием, превышающим $30 млн у каждого. «Это означает, что в мире больше сверхбогатых людей, чем население Исландии, Мальты или Белиза», — утверждает издание.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Премия для главы РБ: Нобелевская, или...
Ольга Карач
ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]