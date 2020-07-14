Бывает же! 83 миллионера попросили поднять им налоги из-за пандемии













«Такие миллионеры, как мы, должны сыграть решающую роль в исцелении нашего мира. Нет, мы не заботимся о больных в палатах интенсивной терапии. Мы не водим машины скорой помощи, которые доставляют заболевших в больницы. Мы не пополняем запасы продуктовых магазинов и не доставляем еду от двери до двери. Но у нас есть деньги, их много. Деньги, которые сейчас крайне необходимы и будут необходимы в ближайшие годы в борьбе мира с этим кризисом», — говорится в письме, передает РБК со ссылкой на The Guardian.





Авторы считают, что негативный эффект, вызванный коронавирусным кризисом, будет работать на протяжении десятилетий и может «загнать еще полмиллиарда людей в нищету». А вызванные проблемы не могут быть решены лишь за счет благотворительности, независимо от того, насколько щедрыми будут пожертвования.





«Сегодня мы, нижеподписавшиеся миллионеры, просим наши правительства повысить налоги в отношении таких людей, как мы», — говорится в письме.





В нем также отмечено, что «правительственные лидеры должны взять на себя ответственность за сбор налогов и справедливое их распределение. «Мы в огромном долгу перед людьми, работающими на передовой этой глобальной битвы. Большинству ключевых работников недоплачивают за бремя, которое они несут», — заключили авторы.





Как отмечает Guardian, письмо было опубликовано в преддверии встречи министров финансов и глав Центробанков стран «Большой двадцатки», которая запланирована на 18 июля. Авторы призвали политиков «бороться с глобальным неравенством и признать, что повышение налогов для состоятельных людей и повышение международной налоговой прозрачности необходимы для целесообразного долгосрочного урегулирования».





Газета отмечает, что число сверхбогатых людей продолжает расти. В мире, как пишет The Guardian, насчитывается более 500 тыс. человек, относящихся к категории сверхбогатых с состоянием, превышающим $30 млн у каждого. «Это означает, что в мире больше сверхбогатых людей, чем население Исландии, Мальты или Белиза», — утверждает издание.