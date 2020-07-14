+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Белорусский экспорт упал на четверть

По данным Национального банка РБ, в мае текущего года Беларусь экспортировала товаров (в ценах ФОБ) на 1 954,8 млн. долларов, что оказалось на 26,1% меньше, чем в мае прошлого.

При этом импорт товаров снизился в еще большей степени: на 27,1% — до 2 080 млн. долларов. В связи с этим сальдо внешней торговли товарами в мае составило минус 125,2 млн. долларов против минус 209,4 млн. долларов в мае прошлого года. Таким образом, сокращение экспорта и импорта пошло на пользу сальдо внешней торговли.

При этом значительное ухудшение состояния внешней торговли произошло еще в апреле, а в мае она уже начала понемногу улучшаться. Так, экспорт товаров увеличился по сравнению с апрелем на 147,1 млн. долларов, а импорт вырос на 63,2 млн. долларов.

В сфере услуг экспорт в мае ситуация продолжала ухудшаться, экспорт упал до минимального уровня за год и составил 594,6 млн. долларов. Это на 30 млн. долларов меньше, чем в апреле текущего года и на 125 млн. долларов меньше, чем в мае прошлого года.

В то же время, импорт услуг в мае текущего года снизился на 49,7 млн. долларов по сравнению с апрелем — до 307,8 млн. долларов. Это также минимальное значение в текущем году. В результате сальдо внешней торговли услугами в мае текущего года составило 286,8 млн. долларов, что даже оказалось выше, чем год назад, когда сальдо равнялось 251 млн. долларов.

В сумме сальдо внешней торговли товарами и услугами в мае выросло до 161,6 млн. долларов с 41,6 млн. долларов год назад. Улучшилась и ситуация по сравнению с апрелем, когда данное сальдо равнялось 58 млн. долларов.


Лучше прошлогоднего обстоят дела с сальдо внешней торговли и по итогам всех пяти месяцев текущего года, которое выросло до 682,6 млн. долларов со 114,4 млн. долларов за аналогичный период прошлого года.

Экспорт товаров и услуг в Беларуси за январь — май текущего года при этом сократился на 17,4% и составил 13 632,4 млн. долларов, в то время как импорт потерял 21% и опустился до 12 949,8 млн. долларов.

Несмотря на значительное уменьшение объемов внешней торговли РБ, стабильности валютного рынка это не угрожает, так как сальдо положительное и растет.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]