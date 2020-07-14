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Ярослав Романчук: частную собственность в Беларуси заслужили и получили арабы и китайцы

Комментарий экономиста Ярослава Романчука в Facebook требование действующего президента «задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях (да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли), и отдать людям под дачи».

Ярослав Романчук: частную собственность в Беларуси заслужили и получили арабы и китайцы
Фото: пресс-служба президента
"Не факт, что «отдать людям» означает бесплатно, без бюрократической волокиты и оплаты услуг разных госорганов.
Не факт, что в категорию «заброшенные клочки в бесперспективных местах» «случайно» не попадут вполне приличные объекты земли и недвижимости, которые через давно апробированные механизмы номенклатурного распределения окажутся в нужных руках. Нужным, разумеется, для самих местных и национальных VIP-распорядителях чужого.

Не факт, что после передачи людям через несколько лет, увидев чудесное превращение хлама в ухоженную, добротную землю и недвижимость исполкомы и другие органы не включат задний ход или не увеличат в разы налоги на землю и недвижимость.

Нет веры таким мутным обещаниям, тем более деланным во время президентской кампании. Обидно, что частную собственность в Беларуси заслужили и получили арабы и китайцы. Горько от того, что некий странный иностранец вгрызается в наши калийные недра от имени кипрского офшора и на китайский кредит под госгарантии, а беларусам президент предлагает только некие «клочки». Как крохи с барского стола", 
— сказал Романчук.
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