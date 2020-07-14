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Обе нитки «Северного потока» приостановили

Обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены на плановое техобслуживание с 14 по 26 июля.

 Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора проекта Nord Stream AG.

Отмечается, что график работ по техническому обслуживанию был заранее согласован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Все работы осуществляются при соблюдении необходимых мер безопасности для ограничения распространения коронавируса.

С 23 по 29 июня в таких же целях прекращались поставки газа через газопровод «Турецкий поток».


В марте «Газпром» останавливал газопровод «Сила Сибири», по которому газ доставляется на Дальний Восток и в Китай. Несмотря на то что магистраль запустили в конце декабря, ремонт продлился две недели.

Остановки проводятся на фоне того, что в период с января по май поставки «Газпрома» за рубеж сократились на 23 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такая динамика наблюдается даже с учетом появления двух новых газопроводов — «Сила Сибири» и «Турецкий поток». В денежном выражении падение еще более значительно — на 51 процент, пишет lenta.ru
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