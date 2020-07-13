Фото: gazetaby.com





Во время поездки в Славгородский район 13 июля Александр Лукашенко заявил (цитируется по его пресс-службе):





– Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях (да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли), и отдать людям под дачи… Это будет такая большая социальная программа, и давление с моей стороны будет сильное, чтобы мы освоили эти клочки.





Около месяца назад глава государства заявил, что к концу этого года планируется принять решение, чтобы брошенные дома и усадьбы продавали людям «по дешевке».









Экономист Ярослав Романчук в экспресс-комментарии «Салідарнасці» выразил сомнения:





– В директиве №4, принятой в 2010 году, было указано, что пустующие, неиспользуемые помещения, принадлежащие государству, отдадут предпринимателям, малому бизнесу. И что? Как было два миллиона квадратных метров пустующих помещений, так и осталось. А если добавить к ним около 10 миллионов неэффективно используемых квадратных метров, то мы поймем глубину трагедии.





Собеседник отметил, что пока невозможно предугадать, каким будет спрос горожан на пустующие участки и дома в деревнях.





– Вопрос же, как обычно, заключается в чем – на каких условиях будут выделять участки? Как будут раздавать (за деньги, с помощью аукциона или лотереи), что можно будет делать с ними и т.д. Есть много нюансов. Любую хорошую идею можно обставить таким количеством требований и рекомендаций, что из нее ничего хорошего не выйдет, – сказал экономист.





Если «социальную программу» утвердят, то ее реализация может упереться в позицию местных властей:





– С одной стороны, они будут бояться: как бы не продешевить, чтобы потом Госконтроль их не прищучил. А с другой, могут возникнуть коррупционные схемы и кормушка для местных властей. Любой участок можно включить в число заброшенных и передать его нужным людям.









По мнению Романчука, власти заходят к решению проблемы не с той стороны:





– У нас убыточны треть промышленных предприятий и около 60% сельхозорганизаций. Вот с решения каких проблем нужно начинать любые социальные программы по вовлечению неиспользуемых ресурсов в оборот.





Не понимаю, почему до сих пор вопрос о частной собственности на землю проходит через такие муки: участок земли сначала нужно довести до состояния запущенности и заброшенности, чтобы можно было его отдать кому-то из города.





Мы видим чистый популизм, который не имеет ничего общего с тем, чтобы формировать доверие к институту прав собственности на землю.