Романчук: Несмотря на обещание Лукашенко, пустующие дома вряд ли станут дачами горожан
Глава государства пообещал, что заброшенные участки в деревнях передадут горожанам под дачи. Но экономист Ярослав Романчук в экспресс-комментарии «Салідарнасці» выразил в сомнения, что идея будет реализована.
Фото: gazetaby.com
Во время поездки в Славгородский район 13 июля Александр Лукашенко заявил (цитируется по его пресс-службе):
– Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях (да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли), и отдать людям под дачи… Это будет такая большая социальная программа, и давление с моей стороны будет сильное, чтобы мы освоили эти клочки.
Около месяца назад глава государства заявил, что к концу этого года планируется принять решение, чтобы брошенные дома и усадьбы продавали людям «по дешевке».
Экономист Ярослав Романчук в экспресс-комментарии «Салідарнасці» выразил сомнения:
– В директиве №4, принятой в 2010 году, было указано, что пустующие, неиспользуемые помещения, принадлежащие государству, отдадут предпринимателям, малому бизнесу. И что? Как было два миллиона квадратных метров пустующих помещений, так и осталось. А если добавить к ним около 10 миллионов неэффективно используемых квадратных метров, то мы поймем глубину трагедии.
Собеседник отметил, что пока невозможно предугадать, каким будет спрос горожан на пустующие участки и дома в деревнях.
– Вопрос же, как обычно, заключается в чем – на каких условиях будут выделять участки? Как будут раздавать (за деньги, с помощью аукциона или лотереи), что можно будет делать с ними и т.д. Есть много нюансов. Любую хорошую идею можно обставить таким количеством требований и рекомендаций, что из нее ничего хорошего не выйдет, – сказал экономист.
Если «социальную программу» утвердят, то ее реализация может упереться в позицию местных властей:
– С одной стороны, они будут бояться: как бы не продешевить, чтобы потом Госконтроль их не прищучил. А с другой, могут возникнуть коррупционные схемы и кормушка для местных властей. Любой участок можно включить в число заброшенных и передать его нужным людям.
По мнению Романчука, власти заходят к решению проблемы не с той стороны:
– У нас убыточны треть промышленных предприятий и около 60% сельхозорганизаций. Вот с решения каких проблем нужно начинать любые социальные программы по вовлечению неиспользуемых ресурсов в оборот.
Не понимаю, почему до сих пор вопрос о частной собственности на землю проходит через такие муки: участок земли сначала нужно довести до состояния запущенности и заброшенности, чтобы можно было его отдать кому-то из города.
Мы видим чистый популизм, который не имеет ничего общего с тем, чтобы формировать доверие к институту прав собственности на землю.
20:11 13/07/2020
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