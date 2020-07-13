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Google инвестирует $10 миллиардов в экономику Индии

Компания Google создала фонд Google for India Digitization Fund на сумму около 10 миллиардов долларов США для инвестиций в экономику Индии.


Об этом в блоге сообщил генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи.


«Сегодня я очень рад объявить о Google for India Digitization Fund. Через этот фонд мы проинвестируем около 10 миллиардов долларов США в Индию в течение следующих 5-7 лет», - написал он.

По словам Пичаи, компания будет вкладывать деньги в различные инвестиционные проекты, которые, в частности, связаны с капиталом, партнерством, инфраструктурой и экосистемой в стране.

Как отмечает dpa, в январе этого года Джефф Безос заявил, что Amazon вложит в Индию дополнительный миллиард долларов США, а уже в апреле Facebook объявила об инвестициях в 5,7 миллиарда долларов в Reliance Jio Platforms для диджитализации более 60 компаний малого бизнеса на рынке Индии.
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