Польша настроит "Дружбу" на реверс в декабре
Польский оператор трубопровода «Дружба» — компания PERN — рассчитывает в декабре завершить настройку трубопровода для работы в режиме реверса, чтобы подавать альтернативную нефть к границе Беларуси на участке Плоцк — Адамово.
Об этом сообщил президент PERN Игорь Василевский.
PERN рассчитывает, что реверсный режим позволит получать стабильный дополнительный доход. Оператор рассчитывает, что к декабрю на рынке транспортировки нефти появится компания, заинтересованная в поставках нефти в Беларусь по этому маршруту.
С белорусской стороной PERN ведет переговоры относительно объемов прокачки и правил доставки. Оператор оговаривает, что появление нового клиента не должно помешать удовлетворению текущих потребностей польских НПЗ.
Источник: officelife
17:31 13/07/2020
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