Долгая дорога в ВТО: не застрянет ли Беларусь на полпути?

Теперь в МИДе считают возможным вступление Беларуси в ВТО в конце 2020-го — начале 2021 года. Оправдаются ли эти надежды?





Минск подал заявку на вступление в ВТО еще в 1993 году, но заметно активизировал переговоры лишь в последние пять лет, после вступления страны в Евразийский экономический союз. Сейчас в ВТО состоят все страны ЕАЭС, кроме Беларуси. Таким образом, Минск, выполняя евразийские регламенты, торгует по нормам ВТО, но не получает от этого преимуществ.





Весной 2016 года правительство взяло твердый курс на вступление в ВТО. «Правительство планирует до конца 2019 года, максимум – первый квартал 2020 года – согласовать все позиции и выйти уже на финальную часть документа», — заявлял первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин в июле 2019 года. Однако через несколько месяцев белорусский план по интеграции в мировую торговлю из-за COVID-19 дал сбой.





Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко в феврале 2020 года пояснил, почему это случилось. «У нас есть определенный премьер-министром срок вступления в ВТО — июнь 2020 года. Поскольку нам американцы не дали проведение заседания рабочей группы в декабре, а потом еще и россияне вместе с американцами — в феврале, то наш график может незначительно сдвинуться», — рассказал он.





Тем не менее, добавил Евдоченко, «даже если мы не сможем вступить летом, мы планируем завершить все двусторонние переговоры к июню этого года». Если технически переговоры будут завершены к лету, то, по его словам, «у сторон есть около полугода для сверки текстов документов и обязательств».





Технически вступить в ВТО можно четыре раза в год, — на любой генеральной сессии совета ВТО. «Таким образом, где-то в конце года — начале следующего года Беларусь может вступить в ВТО», — сказал Евдоченко.





В феврале 2020 года в Швейцарии должно было состояться очередное заседание рабочей группы по присоединению Беларуси к организации. Однако с учетом пандемии его перенесли на неопределенный срок.





В мае 2020 года Евдоченко сообщил, что несмотря на влияние COVID-19 на переговорный процесс вступления Беларуси в ВТО, белорусская сторона продолжает работу в этом направлении. «Мы в этот сложный период продолжаем двусторонние консультации, в том числе в формате видеоконференций», — рассказал Евдоченко госагентству БелТА. По его словам, белорусской стороне «есть много чего обсудить индивидуально с государствами — членами ВТО».





Прежде чем присоединиться к ВТО, страна должна привести свое законодательство в соответствие с требованиями этой организации. Переговоры ведутся по четырем направлениям: по доступу на рынок товаров, по торговле сельскохозяйственной продукцией, по доступу на рынок услуг и по системным вопросам. Их проводит рабочая группа, в которую входят государства и таможенные территории, имеющие нерешенные вопросы в области торговли со страной-кандидатом.





Рабочая группа по вступлению Беларуси в ВТО включает 47 стран, в ее составе все ключевые торговые партнеры и крупнейшие мировые державы — Россия, Китай, США, ЕС, Бразилия, Индия. Многочисленный состав рабочей группы объясняется членством Беларуси в ЕАЭС, — для многих стран условия доступа на белорусский рынок важны с учетом вхождения на евразийский рынок.





Пока Беларусь завершила двусторонние переговоры по доступу на рынок с 22 государствами. С самыми сложными странами – США, ЕС, Канада, Бразилия, Украина, Новая Зеландия – еще придется договариваться.









«Вышли на финишную прямую»



«Сегодня мы вышли на финишную прямую (на пути вступления в ВТО — ред) как в рамках обсуждения системных вопросов, так и в двусторонних переговорах», — министр иностранных дел Бнларуси Владимир Макей в интервью госагентству БелТА в начале июля.





По его словам, это позволило Секретариату ВТО включить Беларусь в список стран, находящихся в фокусе организации в 2020 году. Однако из-за эпидемиологической ситуации в мире Секретариат ВТО был вынужден приостановить все мероприятия и перейти на удаленный формат работы.





В результате, по его словам, запланированное на 24 марта заседание рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси было отложено, перенесена на следующий год и министерская конференция, которая должна была пройти в июне в Нур-Султане.





«Чтобы не снизить динамику работы, мы оперативно провели консультации с Секретариатом ВТО и всеми заинтересованными членами организации. Принято решение перераспределить приоритеты и сделать акцент на отдельной работе с каждым членом организации. Это позволяет нам адресно подходить к обсуждению соответствующих тем, а нашим партнерам — работать в удаленном формате», — рассказал министр.





По его словам, «по мере улучшения эпидемиологической ситуации мы проведем еще одно заседание рабочей группы и завершим формирование итогового пакета обязательств, который будет внесен на рассмотрение президента».





Беларусь не собирается «опускаться» ниже тарифной защиты в ЕАЭС

Серьезная проблема для Беларуси при вступлении в ВТО – взятые на себя обязательства в рамках ЕАЭС. На переговорах некоторые страны настаивают на том, чтобы Беларусь снизила импортные пошлины относительно действующим в ЕАЭС на ряд товаров. Однако в этом вопросе Минск занимает твердую позицию и координирует свои позиции с Россией, чтобы, как отмечают в МИДе, «по итогам вступления у нас не было ситуации, когда будет восстановлена граница для белорусских товаров».





Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин в июле 2019 года подчеркивал, что у Беларуси при вступлении в ВТО была цель – сохранить единый таможенный тариф, согласованный в рамках ЕАЭС. «Поэтому ниже него мы не собирались опускаться. Только по каким-то исключительным группам товаров, причем тех, которые у нас не производят. То есть, абсолютно не по тем, которые создает наш внутренний производитель», — заявил он.





Жесткая позиция по уровню тарифной защиты дает основание белорусским переговорщикам заявлять, что после вступления Беларуси в ВТО каких либо серьезных изменений на внутреннем рынке не произойдет.





«Пользуясь случаем, хочу развеять распространенный миф о том, что после присоединения к ВТО Беларусь завалят импортные товары. Этого не будет. Беларусь является членом ЕАЭС, и мы жестко отстаиваем уровень тарифной защиты, аналогичный действующему. Это значит, что принципиальных изменений по доступу иностранных товаров на наш рынок после присоединения Беларуси к ВТО не произойдет», — сказал Макей в июле в интервью БелТА.





Новые риски на пути в ВТО





«Застрельщиками» интеграции Беларуси в мировую торговлю в последние годы выступало правительство. Основные аргументы в пользу вступления в ВТО: это позволит снять барьеры для продвижения белорусских товаров на зарубежные рынки и диверсифицировать экспорт на фоне сужающихся возможностей на рынке ЕАЭС, а также повысить экономический и инвестиционный имидж государства.





Между тем, очевидно, что в последнее время принимаемые в стране решения противоречат интеграционной логике.





Из-за пандемии и других глобальных процессов в мировой экономике усилилась политика протекционизма в международной торговле. На этом фоне белорусские власти вновь актуализировали политику импортозамещения.





Александр Лукашенко 4 июня при назначении новых членов Совета министров потребовал от правительства принять все необходимые меры, чтобы защитить внутренний рынок от необоснованного импорта по тем видам продукции, которая производится в Беларуси.





«Наш внутренний рынок невелик, но и отдавать его ни в коем случае никому нельзя. Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос. Ссылались на какие-то обязательства. Посмотрите, как Россия поступила. Взяла и закрыла границы, чтобы туда никто не ввозил ни солярку, ни бензин. Она закрылась от импорта. Это что, правильно? Да плевать, пандемия все спишет, вот и закрылись», — отметил Лукашенко.





«Почему другие страны так защищают свой внутренний рынок? Они же нам не открыли его. И даже если мы к своим друзьям обращаемся, когда хотим что-то продать, нас год-два мусолят, пока не представим список и не покажем, сколько, каким объемом и по какой цене мы будем продавать свою продукцию на их рынках. Все управляют этим. Бездумно отдавать свой рынок зарубежным производителям нельзя. Мои поручения по его защите предыдущее правительство, к сожалению, не выполнило, и принципиальные решения вам необходимо принять в ближайшее время», — заявил он.





Еще одно обстоятельство, которое может негативно сказаться на вступлении Беларуси в ВТО, — политическая ситуация в стране в период предвыборной кампании. Три года назад страны ЕС и США открыли для Беларуси «зеленую улицу» в мировой торговый клуб. США готовы оказать Беларуси поддержку со вступлением в ВТО, чтобы убедиться в приверженности белорусских властей идеям либерального рынка и готовности проводить внутренние реформы.





«Члены ВТО желают видеть, насколько белорусское руководство привержено идеям либерального торгового режима и рынка», — заявила временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур в Минске во время Кастрычницкого экономического форума в ноябре 2019 года.





Однако нельзя исключить, что ситуация может поменяться.





На днях глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС очень обеспокоены препятствиями для работы журналистов и преследованиями ряда оппозиционеров в Беларуси, особенно в преддверии президентских выборов, заявил «Мы призываем соблюдать права человека. Мы настаиваем в контактах с белорусской стороной, что недавнее развитие событий должно быть прекращено», — сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая 9 июля на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.









Глава европейской дипломатии отметил, что отношения Евросоюза с Беларусью строятся на ряде важных приоритетов, которые включают уважение прав человека.





Он указал на необходимость большей открытости ЕС по отношению к Беларуси и продолжения поддержки суверенитета и независимости этой страны. Но это, по его словам, должно быть связано с позитивными результатами в Беларуси в области прав человека, основополагающих ценностей и свобод.